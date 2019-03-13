Дубровский: Весна будет активная, надо мобилизоваться

Весна в Челябинской области в 2019 году ожидается ранней и теплой. Главам рекомендовано предпринять все необходимые меры для безопасного пропуска паводковых вод.

«Прогноз в этом году следующий: весна очень активная, двухнедельное опережение по температурному режиму, - отметил губернатор Борис Дубровский на совещании с главами муниципальных образования и потребовал. – Необходимо мобилизоваться».

Как уточнил вице-губернатор Олег Климов, по предварительному прогнозу Росгидромета, Челябинская область в марте попадает в зону с повышенным температурным фоном и количеством осадков, превышающим норму. Паводок ожидается на уровне среднемноголетних значений, как по срокам начала разрушения ледостава, так и по объемам притока воды к водоемам области.

«Осложнение весенней паводковой обстановки возможно в 31 населенном пункте 20 муниципальных образований», - констатировал Олег Климов. По его словам, образование мест заторов льда прогнозируется на территории Ашинского, Брединского, Варненского, Троицкого районов.

Главам необходимо провести традиционные в таких случаях мероприятия. С 20 марта по 10 апреля будет проведена распиловка льда на реке Уй. С 20 марта по 20 апреля – подрыв льда в Варненском, Ашинском, Брединском районах. Чернения льда запланировано в Октябрьском и Ашинском районах.

Главам поручено организовать очистку от мусора берега, зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, увеличить частоту отбора проб. «Традиционная точка риска – город Троицка, водозабор на реке Уй», - напомнил Климов.

Главам также поручено организовать своевременную уборку снега с улиц, расчистке ливневых канализаций, водопропускных труб. А кто займется вывозом почти черного снега с обочин городских улиц и с края тротуаров, а также с площадок во дворах? Об этом речь на совещании не шла. Хотя это не только делает город не просто грязнее, серее и неопрятнее, но и грозит в недалеком будущем большими водными потоками на дорогах.

За подготовку к паводку дорог регионального значения и мостов отвечает министерство дорожного хозяйства и транспорта. Ежегодно приходится вскрывать автодороги для пропуска вод. Традиционно будут введены ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Гидрометцентр и ГУ МЧС области организуют круглосуточное наблюдение за уровнем воды на основных водотоках для оценки ледовой и паводковой обстановки.

На случай подтопления жилых строений подготовлен пункт временного размещения, рассчитанный на приём более 12 тысяч человек. Главам рекомендовано уточнить количество домов и людей, попадающих в зону возможного подтопления, ЕДДС - номера сотовых телефонов владельцев таких домов.

«Работа, которую предстоит провести, стандартная для таких периодов. Но это не значит, что она не требует вашего внимания, - обратился к главам губернатор. – Давайте сезон пройдем качественно».