Дубровский: Воспринимаю Указ президента как прямую поддержку наших экологических инициатив

Президент России Владимир Путин практически сразу после вступления в должность подписал очередной так называемый майский указ, которым определяются национальные цели и стратегические задачи развития России на период до 2024 года.

Документ на 19 страниц размещен на официальном сайте Кремля. Он охватывает 12 направлений: демография, здравоохранение, образование, жилье, дороги, производительность труда, экология, цифровая экономика, предпринимательство, экспорт, наука, культура.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, в новом майскому Указе президента есть принципиальное для Челябинска и Челябинской области поручение Правительству России – «обеспечить реализацию комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах». Поручение требует учитывать сводные расчеты допустимого негативного воздействия на окружающую среду.

В частности, в число 12 городов, где указом предусмотрена реализация комплексных планов, вошли Челябинск и Магнитогорск. Ранее, в апреле Владимир Путин, заявил, что эти 12 городов испытывают наиболее серьезные проблемы с экологией. «Здесь фиксируются наибольшие объемы выбросов в воздух», – констатировал глава государства. Челябинская область выступила с рядом экологических инициатив в сфере управления качеством атмосферного воздуха в крупных городах и разработала комплексный план по улучшению экологии.

Губернатор Борис Дубровский воспринял Указ президента, подписанный 7 мая 2018 года, «как прямую президентскую поддержку наших экологических инициатив». «Мы долго шли к этому. Была проведена большая работа в тесном контакте с Министерством природных ресурсов и экологии России, профильным Комитетом Государственной думы, другими заинтересованными органами», - рассказала глава региона.

Борис Дубровский напомнил, что область приступила к реализации мероприятий по созданию сводных томов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух разу после Экологического Госсовета в декабре 2016 года, где губернатор предложил Челябинскую область в качестве пилотного региона для отработки предложенных им мероприятий. Губернатор отметил, что при подготовке эко-предложений удалось синхронизировать региональные наработки с действиями федеральных коллег.

Одновременно был налажен диалог с крупными южноуральскими предприятиями. «В итоге сформировалась группа компаний-драйверов в реализации природоохранных программ, готовых выполнять поручение Президента о переходе промышленных предприятий на наилучшие доступные экологические технологии», - подчеркнул Борис Дубровский. В частности, группа компаний «Мечел» подписала соглашение о реализации экологической программы на своих предприятиях в Челябинске.

Борис Дубровский считает, что поставленная президентом в новом Указе стратегическая задача вполне достижима. «Уже в ближайшей перспективе (3-5 лет) в Челябинске станет чище воздух и вода, а выбросы в атмосферу промышленных предприятий сократятся, - высказал свою точку зрения губернатор. - Также уверен, что тесное и эффективное взаимодействие с федеральным центром позволит Челябинской области решить и другие экологические проблемы с многолетней историей».

В Указе президента правительству РФ предписано до 1 октября утвердить основные направления своей деятельности на период до 2024 года, в том числе по указанным национальным целям. В тот же срок кабмин должен представить для рассмотрения Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные программы по 12 направлениям.