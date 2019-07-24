Дымная завеса накрыла Челябинскую область из-за природных пожаров

В минэкологии Челябинской области назвали причины появления дымной завесы, накрывшей Челябинск, Кыштым, Снежинск, Миасс и другие территории северной части региона. Жители жаловались в министерство на запах дыма и тумана, накрывших Южный Урал.

Оказалось, что основная причина возникновения дымки и запаха – природные пожары. Кроме того, на видимость влияют сильные испарения от разогретой земли после дождя. Это усиливает визуальный эффект тумана.

«Не нужно исключать и воздействия промышленных предприятий и транспорта в городах. Стоит отметить, что загрязнение от пожаров не сильно отличается от последствий выбросов. При горении травы, древесных насаждений выделяются оксиды и диоксиды углерода, оксид азота, сажа. Также в процессе химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы, сероводород, формальдегид и летучие углеводороды, хотя и в малых количествах, но их состав следующий: бензол, толуол, ксилолы, бензапирен, метан», - отметил начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, с аналогичной проблемой столкнулись также соседняя Свердловская область, Сургут, Ханты-Мансийск и другие города Западной Сибири. Причина, по мнению экологов, - аналогичная: природные пожары.

По словам Виталия Безрукова, подобная ситуация несколько лет назад уже возникала - во время масштабных пожаров на севере Урала и западе Сибири. Тогда Челябинскую область тоже накрыло едким дымом.