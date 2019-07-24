Дымная завеса накрыла Челябинскую область из-за природных пожаров
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 14:56

В минэкологии Челябинской области назвали причины появления дымной завесы, накрывшей Челябинск, Кыштым, Снежинск, Миасс и другие территории северной части региона. Жители жаловались в министерство на запах дыма и тумана, накрывших Южный Урал.

Оказалось, что основная причина возникновения дымки и запаха – природные пожары. Кроме того, на видимость влияют сильные испарения от разогретой земли после дождя. Это усиливает визуальный эффект тумана.

«Не нужно исключать и воздействия промышленных предприятий и транспорта в городах. Стоит отметить, что загрязнение от пожаров не сильно отличается от последствий выбросов. При горении травы, древесных насаждений выделяются оксиды и диоксиды углерода, оксид азота, сажа. Также в процессе химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы, сероводород, формальдегид и летучие углеводороды, хотя и в малых количествах, но их состав следующий: бензол, толуол, ксилолы, бензапирен, метан», - отметил начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, с аналогичной проблемой столкнулись также соседняя Свердловская область, Сургут, Ханты-Мансийск и другие города Западной Сибири. Причина, по мнению экологов, - аналогичная: природные пожары.

По словам Виталия Безрукова, подобная ситуация несколько лет назад уже возникала - во время масштабных пожаров на севере Урала и западе Сибири. Тогда Челябинскую область тоже накрыло едким дымом.

Отправить новость
Происшествия
22.07.19 11:09
Из искры...
В Челябинское области за выходные горело 149 гектаров леса
Среда обитания
16.07.19 18:43
Жара возвращается
В Челябинской области растет уровень пожарной опасности
Происшествия
07.06.19 13:51
Огнеборцы ищут виновников крупного лесного пожара
Среда обитания
28.05.19 17:27
В Челябинской области восстанавливают лес после пожаров
Сегодня, 09:58
«Леса Евразии» соберут в Челябинской области молодых ученых со всего мира
Сегодня, 09:46
В четверг в Челябинской области небольшие дожди
Вчера, 11:36
В среду в Челябинской области сохранится жара
Вчера, 08:52
Во вторник в Челябинской области жарко, небольшие дожди
22.07.19 17:55
Лихачев пообещал зеленый холм вместо свалки
22.07.19 08:58
В Челябинской области тепло, небольшие дожди
21.07.19 11:41
"Мечел" подписал соглашение о сотрудничестве в области экологии
20.07.19 10:28
Режим «черного неба» объявлен в семи городах Челябинской области
20.07.19 02:56
Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий
19.07.19 10:31
Жара в Челябинской области повышает класс пожарной опасности
Среда обитания
Сегодня, 10:48
Эксперты-экологи Челябинска по снегу определили самые чистые районы города
Происшествия
Сегодня, 16:39
Вернули кресло
Рамзия Лутфуллоева восстановлена в должности председателя Центрального районного суда Челябинск
Новости
Сегодня, 14:29
Происшествия
В Челябинске стартовала операция «Мак-2019»
Сегодня, 13:22
Экономика
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
Сегодня, 11:04
Происшествия
На трассе М-5 разбился житель Челябинской области
Сегодня, 11:01
Общество
Коркино принял первый Уральский фестиваль автомобильного туризма
Сегодня, 10:57
Общество
Жителей Челябинской области приглашают к участию в фотоконкурсе
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
20.07.19 02:56
Среда обитания
Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий
15.07.19 14:55
Среда обитания
В Челябинске заменят засохшие ели и заболевшие липы
15.07.19 11:32
Среда обитания
Вторник на Южном Урале будет жарким, кратковременные дожди
14.07.19 17:27
Среда обитания
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки
13.07.19 17:42
Среда обитания
Прогноз о неблагоприятных погодных условиях в Челябинской области продлен еще на сутки
Теги
Пожары
Виталий Безруков
министерство экологии Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика