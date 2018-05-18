Экологические проекты некоммерческих организаций получили субсидии министерства экологии. Общая сумма финансирования составила один миллион рублей.

Поддержка социальных проектов экологической направленности – эта тема стала главной на заседании межведомственного совета минэкологии.

Участники совещания особенно подчеркнули, что вопросы обеспечения благоприятной окружающей среды и создания системы поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на экологическое просвещение населения сегодня отнесены к приоритетным направлениям в развитии Челябинской области.

«В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы предусмотрено финансирование социальных эко-проектов на сумму один миллион рублей. Одно из главных условий – это привлечение волонтеров к мероприятиям по охране окружающей среды. В этом году на получение субсидий в этой сфере претендовали десять некоммерческих организаций. Из них было отобрано пять», - сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

В направлении «Экологическое просвещение» субсидии получат: Челябинская областная общественная организация «Южно-Уральское общественное волонтерское движение «Время Че» с проектом «Эко-уроки Время Че», частное учреждение Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» ПАО «ЧТПЗ» с профильной экологической сменой «ЭКОПОЛИС», Челябинская областная общественная организация Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие» с проектом «Познай себя, природу, Родину». В направлении «Защита диких животных и птиц» субсидия будет выделена Фонду зоозащиты «Спаси меня». В направлении «Акция по уборке мусора на территории ООПТ» субсидию получит Социально ориентированная некоммерческая организация «Ассоциация волонтеров Южного Урала» на проект «Чистые игры».

В рамках реализации этих проектов будет проведена масштабная работа по эко-просвещению населения. Волонтеры организуют 30 экологических занятий для 800 дошколят из 25 садиков Челябинска, Копейска, Чебаркуля и поселка Новосинеглазово, 15 семинаров и мастер-классов эко-направленности для сотрудников дошкольных учреждений. Будут проведены 18 экологических акций, 16 экспедиций с участием более чем тысячи школьников. Запланированы пять субботников с участием 500 человек, которые уберут территорию площадью 12 гектаров.