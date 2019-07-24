Эксперты-экологи Челябинска по снегу определили самые чистые районы города

Активисты экологической общественной организации «Зеленый город» в марте текущего года взяли пробы снега на 20 придорожных территориях Челябинска Итоги исследования удивили своей неожиданностью: самыми чистыми оказались пробы снега, взятые в жилых зонах в Курчатовском, Калининском и Металлургическом районах города.

Эти данные эксперты огласили в ходе круглого стола Молодежной общественной палаты Челябинской области «Экологическое просвещение как важный фактор повышения экологической культуры населения», который накануне прошел в Законодательном собрании Челябинской области.

Для объективности анализа пробы в одной точке общественники брали несколько раз. Анализ проводили совместно с учебной лабораторией экологического мониторинга факультета экологии ЧелГУ. Согласно методике «снеговой съемки», в трех метрах от дорог специальным пробоотборником, похожим на трубу, вырезали всю толщу снегового покрова до поверхности земли. Затем снег в специальной лаборатории изучали на предмет наличия в нем 19 химических элементов, таких как сера, фосфор, натрий, магний, медь, алюминий, цинк, хром и других.

Результаты удивили присутствовавших. Несмотря на близость крупных промышленных предприятий и крупных автодорог, самыми чистыми оказались пробы, взятые в Металлургическом районе вдоль улиц Дегтярева и Сталеваров, в Курчатовском районе рядом со Свердловским проспектом и в Калининском в районе улицы Братьев Кашириных. При этом в районе ЧМЗ показатели содержания в пробах соединений железа, характерных для металлургического производства, ниже, чем в среднем по городу.

«Пробы, взятые в зонах, граничащих с особо охраняемыми природными территориями и местами отдыха горожан, а также пробы в жилых районах имеют минимальные концентрации загрязняющих веществ», – пояснила лаборант учебной лаборатории экологического мониторинга факультета экологии Челябинского государственного университета Кристина Юрченко.

Самым грязным оказался снег, отобранный в индустриальной зоне вблизи улицы Новомеханической, улицы Мастеровой, а также рядом с улицей Северный Луч недалеко от городской свалки. Концентрации элементов в них выше среднего значения по городу, а превышение ПДК идет сразу по нескольким показателям: железу, марганцу, алюминию, меди.