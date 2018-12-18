Елистратов считает, что маршем к чистому небу не прийти

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов высказал свое мнение относительно предстоящей мирной акции протеста против загрязнения экологии, которая в предстоящее воскресенье, 23 декабря, должна вылиться в марш матерей. Горожанки собираются выйти на пешеходную часть улицы Кирова с требованием: «Дайте нашим детям дышать!»

Врип градоначальника считает, что «маршем к чистому небу не прийти, экологические проблемы нужно решать эффективными действиями».

«Приглашаю горожан, матерей к обещанному обсуждению заявленных требований в стенах городской администрации в четверг, 20 декабря, в 16 часов 30 минут. Вызывает недоумение, что люди, с которыми мы договорились сесть за стол и обсудить варианты решения вопросов, не дожидаясь встречи, призывают в Интернете выйти на марш. Это лишь подтверждает, что истинные цели данных активистов далеки от экологии. Я же выступаю за конструктивный диалог», - подчеркнул Владимир Елистратов.

Тем временем около часа назад в группе «Челябинск, дыши!» ВКонтакте опубликован радостный пост, что мероприятие согласовано и что воскресный материнский марш состоится на Кировке в 14 часов.

Распоряжение о проведении публичного мероприятия 23 декабря подписала первый заместитель главы города Наталья Котова.

Горожане пишут в социальных сетях, что собираются прийти целыми семьями.