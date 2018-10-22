Ермак вас ждет: челябинцев приглашают отметить день снежного барса

Челябинский зоопарк приглашает горожан и гостей мегаполиса на празднование международного дня снежного барса. Завтра, 23 октября, в час дня роскошного обитателя местного зверинца - хладнокровного и величественного ирбиса по имени Ермак - будут потчевать любимыми кошачьими лакомствами и подарят ему игрушку.

Пока Ермак, увы, одинок. Однако скоро у него может появиться вторая половина - в настоящее время зоологи ведут активный поиск подружки для хвостатого красавца.

Снежный барс в коллекции зоопарка – большая редкость. Ермак – любимец посетителей. Он настоящий охотник, спокойный и терпеливый. И при этом очень общительный, любящий играть и мурлыкать в присутствии работников зверинца. Особенно проникновенно Ермак «поет», когда приходит время обеда.

Снежный барс, или ирбис, редок и загадочен. Он водится высоко в горах и исключительно в Азии – от Гиндукуша в восточном Афганистане до российской южной Сибири. Мелькает в расщелинах скал Памира, метет хвостом снега Тянь-Шаня, форсирует ущелья в горах Монгольского и Гобийского Алтая, инспектирует высоты Каракорума и Кашмира. Снежный барс - самый необычный и таинственный зверь из всех крупных кошачьих. Он настолько неуловим, что возможность изучать ирбиса у ученых появилась только в последние годы, во многом благодаря спутникам и фотоловушкам.

Ермак родился в 2014 году. В Челябинск приехал в 2015-м, он является потомком снежных барсов Драгона и Веслянки. Столица Южного Урала ждала его долгие девять лет. Будущий отец Ермака был передан

в пермский зоопарк по программе размножения редких видов животных. По соглашению между зверинцами Перми и Челябинска каждый второй котенок должен был передаваться челябинскому зверинцу. Как отмечают зоологи, снежные барсы - очень осторожные животные, они плохо размножаются в неволе.