Еще одна семья челябинского зоопарка

В челябинском зоопарке появилась еще одна семья: у обаятельного, избалованного вниманием публики Ивана появилась невеста-выдра. Правда пока Ваня робеет. Он собрал свои игрушки в один угол, ходит на цыпочках по вольеру, прячется за бревно и оттуда наблюдает за своей будущей женой.

Сотрудники зверинца Ванину робость объясняют просто: «он не знаком со своими сородичами, так как его выкармливали люди, поэтому самки наш смелый Ваня боится».

Выдра Ваня появился в челябинском зоопарке в 2014-м году, четвертого ноября. Тогда ему было около шести месяцев. Ваню привезли в зоопарк горожане, которые нашли его на трассе М-5. Он был в очень истощенном состоянии, шерсть всклокоченная, лапки обморожены. Ветеринары зоопарка вылечили и выходили его, заменив ему звериную семью. Ваня очень привязан к сотрудникам, которые его выкормили.

Невеста для него, выдра по кличке Маня, приехала в Челябинск месяц назад, 25-го апреля, из пермского зоопарка. Невеста молода и прекрасна, она появилась на свет 16-го августа 2017-го года.

«Маня оккупировала территорию и чувствует себя хозяйкой. Ване ничего не остается как набраться смелости и подружиться с соплеменницей, но пока у него это не очень получается. Ваня собрал все свои игрушки в один угол и прячется за бревном», - так описывают сотрудники зоопарка свои наблюдения.

Выдра - еще один представитель семейства куньих. Встретить ее можно практически в любой части света, не встречается она только на некоторых островах, в Австралии, Антарктиде, Арктике. Селится выдра вдоль пресноводных водоемов, где много рыбы.

Вход в свое жилище она строит в воде.

Выдра - очень умное животное, обладающее многими навыками и способностями для выживания в своей среде обитания. В России она распространена почти повсеместно.

Выдра очень хорошо ладит с людьми, некоторые рыбаки используют выдру для рыбалки. Выдры помогают рыбакам загонять рыбу в сети.

Выдра является плотоядным животным, ест мясо. Питается выдра преимущественно рыбой, поедает также лягушек и раков. Изредка нападает на утят и других водоплавающих птиц, ловит водяных крыс.

Выдра приносит потомство в мае-июне, в выводке – от двух до четырех детенышей. Половозрелость наступает в два-три года.

В природе выдра живет до 12-ти лет, в неволе значительно дольше. Вид занесен в Международную Красную Книгу и Красную Книгу России.

В Челябинском зоопарке в настоящий момент проживают две выдры: Ваня и Маня.

Фото челябинского зоопарка