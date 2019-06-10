Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 10:45
C
Комментировать

Гостей Таганая будет встречать огромный бурый медведь

Вход на  Центральную усадьбу национального парка «Таганай» Челябинской области украсила огромная фотография бурого медведя - хозяина тайги с надписью «Добро пожаловать на Таганай!»  и три крупных информационных стенда.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев, на щитах размещены общие сведения об этом уникальной уголке Южного Урала: дата основания парка, его площадь, географические координаты, а также информация об обитателях местных лесов.  Вместе с созданной  в 2018 году бренд-зоной новые стенды могут стать фоном для групповых фото и селфи гостей парка.

Теперь прибывающие сюда посетители уже с первых шагов по заповедной территории смогут получить основную информацию о национальном парке «Таганай» и определить свои приоритеты.  Более подробные сведения можно почерпнуть  на тач-панелях в визит-центре и в красочных путеводителях. Ну а главные открытия каждого путешественника ждут на горных таганайских тропах.

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
НП Таганай