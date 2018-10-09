Губернатор поставил оценку властям Челябинска за вывоз мусора

Полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов обсудил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским проблему вывоза твёрдых коммунальных отходов из Челябинска.

Глава региона доложил о причинах возникновения чрезвычайной ситуации в региональном центре и принимаемых мерах по ее стабилизации.

«Сейчас мусор вывозят на «тройку», как и было до сих пор, но с единственным плюсом: свалка в Челябинске, которую закрывали более 20 лет и не могли закрыть, наконец-то закрыта», - констатировал Борис Дубровский.

Губернатор отметил, что в настоящий момент выбирается подрядчик, который займется ликвидацией находящейся в центре Челябинска свалки. Она начала действовать с 1949 года. За долгие годы эксплуатации на челябинской свалке скопилось порядка 18 тонн мусора высотой около 47 метров. Площадь объекта к 2018 году составляла 77 гектаров, 55 из которых занимали непосредственно отходы. В сентябре 2018 года свалка была закрыта окончательно. Мусор стали возить на новый полигон в Полетаево по более длинному пути. Возник мусорный коллапс. Городским властям даже пришлось ввести режим «чрезвычайной ситуации».

Борис Дубровский отметил, что причиной ЧС стали недобросовестные операторы, отказавшиеся от исполнения своих обязанностей. По распоряжению губернатора из областного бюджета было выделено порядка 100 миллионов рублей на решение проблем, связанных с вывозом мусора из Челябинска. «Все потери перевозчиков компенсировали, но они отказались возить, чтобы понудить нас вновь открыть эту свалку, - пояснил губернатор. - Свалку в Челябинске открыть заново невозможно, в том числе по предписанию судов и прокуратуры»,

Борис Дубровский подчеркнул, что в настоящий момент проблему удалось локализовать. Режим ЧС был снят 8 сентября. Но пока в Челябинске сохраняется режим повышенной опасности.

«Но, по крайней мере, острота проблемы снизилась», – подчеркнул Николай Цуканов. Он отметил, что прокуратуре было дано поручение разобраться в ситуации и выявить виновных. «Прокуратура возбудила несколько административных и уголовных дел. Будет разбираться», - сообщил полпред. Он отметил, что для нормализации ситуации потребуются время и ресурсы.

По словам главы региона, рекультивация челябинской свалки должна начаться к саммитам ШОС и БРИКС. С первого января 2019 года к управлению Челябинским кластером приступит единый региональный оператор. Новый полигон планируется построить и ввести в эксплуатацию в 2019-2020 годах. И тогда система по вывозу ТКО начнет работать «на «пятерку», считают власти.