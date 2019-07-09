И снова ветер. Ухудшение погодных условий на Южном Урале
По уточненным данным синоптиков днем 10 июля на территории Челябинской области усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 20 м/с.
В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, сообщает пресс-центр ГУ МЧС Челябинской области.