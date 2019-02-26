Инвестор обещал временно прекратить работы на площадке ГОКа под Миассом. Мэрия расторгла с ним договор

Администрация Миасского городского округа (Челябинская область) расторгла инвестиционный договор с ООО «Круглогорский горно-обогатительный комбинат», который предусматривал строительство ГОКа в районе горы Круглая (в четырех километрах от города). Инвестор временно прекратит все работы на данной территории.

Соответствующие договоренности достигнуты накануне, 25 февраля, в ходе встречи главы администрации Григория Тонких с представителями ООО «Круглогорский ГОК», которое является держателем лицензии на право пользования недрами.

ГОК пообещал в двухнедельный срок предоставить всю исчерпывающую информацию о своем проекте. А до предоставления всей документации все работы на этой площадке будут прекращены до предоставления всей необходимой документации и получения разрешений на производство работ.

Напомним, сегодня ООО «Круглогорский ГОК», как владелец лицензии на право пользования недрами, может вести геологоразведочные работы. Но на площадке начались еще и строительные работы. Накануне губернатор Борис Дубровский потребовал прекратить строительство на этом участке.

Администрация Миасса по результатам обследования земельного участка направила запросы в надзорные органы: Главное управление лесами, Ростехнадзор, Стройнадзор, прокуратуру города, Челябинскую природоохранную прокуратуру, Росреестр, министерство сельского хозяйства области.

Мэрия обещала рассказать жителям о результатах проверок надзорных органов.

Ранее миасские единороссы заявили о намерении создать комиссию по противодействию намечаемому строительству Круглогорского ГОКа.

В предстоящую субботу, 2 марта, состоится санкционированный митинг по проблемам экологии у здании администрации Миасса. Участники намерены потребовать от властей защитить озеро Тургояк от будущего ГОКа и слива канализации.

Как уже сообщало агентство, ГОК хотя возвести в районе горы Круглая по автодороге М-5 «Урал». Инвестор планирует реализовывать проект с 2018 по 2027 год. Будет создано не менее 40 рабочих мест. Инвестиции - порядка 700 миллионов.

Инвесторы уже получили в свое распоряжение два федеральных участка. Им нужен еще один участок, который на сегодня относится к землям сельхозназначения. Для смены категории необходимо внести изменения в Генплан (в том числе и пройдя через публичные слушания). Первые публичные слушания были сорваны. Дата новых слушаний пока не назначена.