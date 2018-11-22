Исторический музей приглашает на выставку Павла Глазкова "Материнство в дикой природе"

В Челябинске во вторник. 27 ноября, в Малом зале Исторического музея открывается фотовыставка «Материнство в дикой природе», предоставленная Новым зоологическим музеем (г. Санкт-Петербург). На открытие выставки приедет ее куратор Павел Глазков.

На его лекциях, будьте уверены, вы узнаете много удивительного о поведении влюбленных зверей и птиц, которые часто ведут себя в этом состоянии значительно деликатнее, чем пресловутый венец творения — хомо сапиенс.

Немного об авторе выставке: Павел Глазков натуралист, кандидат биологических наук, основатель Нового зоологического музея, создатель, автор и ведущий видео-блога "Каждой твари по паре", таксидермист и автор научно-популярных статей, выставок, фильмов, лекций. Родился 22 июня 1972 года в Челябинске, в 1989 году окончил школу № 19, в 1995 году окончил биолого-почвенный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Женат, воспитывает троих детей.

Павел Глазков сетует:

«В сети и на телевидении много научно-популярных фильмов, снятых в национальных парках и заповедниках Америки, Канады, Африки, Австралии, Европы. А про наших родных зайцев, кабанов и оленей нет почти ничего. Вот я и решил посвятить себя изучению диких животных России и съемкам просветительских фильмов о них».

Фильмы Павла Глазкова невелики по хронометражу (каждый длится по 10-15 минут), но сколько в них животной страсти и, не побоимся этого слова, неподдельной звериной нежности! Герои его короткометражек — это лось, кабан, большой баклан, обыкновенный светлячок и бобер. Причем фильм про бобров зрители впервые увидели в Челябинске, в Историческом музее на фотофестивале «Фотофест-2017». Павел Глазков приезжал на этот фотофестиваль в качестве гостя, и его фильмы получили признание и у фотохудожников.

После просмотра автор, говорят, подвергся пристрастному допросу. Вопросы у зрителей были, например, такие: «Долго ли вы просидели в кустах, карауля главную героиню фильма»? «Опасен ли самец кабана»? «Как животные реагируют на ваше присутствие»? И вот, благодаря просветительскому опыту Павла Глазкова мы увидим на выставке «Материнство в дикой природе», насколько все органично устроено в дикой природе — в том числе и семейная жизнь братьев наших меньших — насекомых, рыб, птиц и млекопитающих.

Расписание выставочных мероприятий:

27 ноября, 14.00 – открытие выставки и экскурсия, которую проведет Павел Глазков для гостей.

28 ноября, 13.00: лекция «Отцовство в дикой природе», презентация документальных фильмов о поведении животных.

После 28 ноября на выставке будут проводиться регулярные экскурсии.

Для юных посетителей (1-4 класс) в рамках выставки организованы занятия с мастер-классом: создание открытки «Совушка с совёнком» в смешанной технике.