К аномальной жаре в Челябинской области добавятся сильные дожди, грозы и град

Жителей Челябинской области в предстоящие трое суток ожидают не только аномальная жара, но и усиление ветра, дожди, грозы и град.

Как уже сообщало агентство, в ближайшие несколько дней в регионе прогнозируется очень жаркая погода – столбик термометра местами будет подниматься к 40-градусной отметке.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 13 и 14 июля, на фоне изнуряющей жары прогремят грозы, прольются дожди, в отдельных районах даже выпадет град. В Челябинске обещают в выходные без осадков. А в понедельник, 15 июля, дожди, местами сильные, и грозы ожидаются на всей территории области.

В ГУ МЧС предупреждают , при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров.