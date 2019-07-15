К вечеру в Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер

Синоптики предупреждают жителей Челябинской области о неблагоприятных погодных условиях на вторую половину понедельника и вторник.

«Во второй половине дня 15 июля и ночью 16 июля в отдельных районах области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, местами с крупным градом, шквалистое усиление ветра», - сообщают в Челябинском Гидрометцентре.

При грозах прогнозируется усиление ветра в ночные часы до 18 метров в секунду, днем – до 20-25 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной беспокойства, тревоги и нарушения сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Изнуряющая жара на пару дней немного отпустит (плюс 23-29 градусов), но затем температура воздуха опять начнет подниматься. В южной половине и северо-восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости). Душную погоду с недостаточным содержанием кислорода в воздухе плохо переносят люди с сосудистыми расстройствами, эндокринными нарушениями, хронической кислородной и венозной недостаточностью.

В ГУ МЧС предупредили, при таких погодных условиях повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».