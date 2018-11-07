К выходным в Челябинской области ожидается резкое похолодание и повышение давления

Обширный антициклон арктического происхождения приближается к Челябинской области, и в ближайшие выходные он будет определять погоду в регионе. Обширный антициклон принесет похолодание и резкое повышение атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, понижение температуры воздуха прогнозируется уже в ночь на пятницу – до минус 7-12 градусов, в горных районах и пониженных частях рельефа – до минус 16 градусов. В ночь на субботу столбик термометра в горах и низинах подберется к отметке минус 22 градуса. В дневные часы синоптики обещают от минус 5 до минус 11 градусов.

Благодаря северному антициклону ожидается резкое повышение атмосферного давления до рекордных значений. В Челябинской области оно поднимется до 760 миллиметров ртутного столба, превысив норму на 20 единиц. Метеозависимым людям стоит подготовиться к переменам погоды.

Уже завтра, 8 ноября, в регионе усилится ветер до 7-12 метров в секунду, отдельные его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В УпрДор «Южный Урал» напоминают владельцам автотранспорта, что своих «железных коней» необходимо заранее подготовить для передвижения в осложнённых погодных условиях.

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