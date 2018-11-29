Каштакский бор изменит границы и вырастет на 200 гектаров

В Челябинской области на двести гектаров увеличится площадь территории Каштакского бора – памятника природы, находящегося в Сосновском районе. Раздастся вширь бор уже в следующем году. Инициативу минэкологии региона поддержал губернатор Борис Дубровский, к которому жители поселка Каштак неоднократно обращались с просьбой пересмотреть границы памятника природы.

Как рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, на части охраняемой территории Каштакского бора находятся земельные участки с домами жителей, построенными еще до объявления зеленой территории памятником природы. Когда бор получил этот статус, многие земельные участки оказались внутри особо охраняемой природной зоны, и жители попросту не смогли оформить право собственности.

Борис Дубровский распорядился разработать проект, предусматривающий новые границы. Часть земельных участков селян, находящихся в пределах памятника природы, выведут из Каштакского бора. Чтобы при этом площадь памятника природы не стала меньше, в министерстве экологии провели дополнительные исследования и решили увеличить площадь бора на 198 гектаров. Таким образом, благодаря новому документу земли станут доступными для людей, а природные экосистемы Каштакского бора не пострадают.

Фото предоставлено минэкологии региона

По словам министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, в будущем площадь памятника природы планируется увеличить более чем на три тысячи гектаров за счет прилегающего лесного массива в Сосновском районе. На этой территории живут растения, занесенные в Красную книгу, в отдельных местах встречается реликтовая растительность, обитают звери и птицы, виды которых необходимо сохранять.

«Решившись на данный шаг, мы сможем обезопасить этот лесной массив от вырубок и будущих застроек. Нам необходимо увеличивать количество зеленых насаждений на территории самого Челябинска и прилегающих территориях для обеспечения улучшения качества атмосферного воздуха», - подчеркнул Сергей Лихачев.

На данный момент сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории» вместе с научными специалистами завершают работы по корректировке границ Каштакского бора. Уже в начале 2019 года их планирует направить на утверждение.

По словам начальника управления просвещения минэкологии региона Виталия Безрукова, на всей территории памятника природы будут проходить субботники, совместно с лесничеством состоится уборка поваленных деревьев. Будет посажено более пяти тысяч саженцев сосны.

«Вместе с общественными организациями и специалистами особо охраняемых природных территорий мы планируем заняться ликвидацией незаконных проездов для автомобилистов в Каштакском бору. Также планируем объявить конкурс проектов на создание в нем экотропы», - рассказал Виталий Безруков.