Клуб-отель «Золотой пляж» заплатит за загрязнение Тургояка

Челябинская прокуратура наложила три крупных штрафа на клуб-отель «Золотой пляж», допустивший многочисленные экологические нарушения, которые повлекли за собой загрязнение акватории уникального озера Тургояк.

По факту недавнего сброса канализации в водоем, являющийся памятником природы, природоохранный прокурор возбудил в отношении ООО «Золотой пляж» три административных дела. Материалы проверки были переданы в министерство экологии Челябинской области.

«Предполагаемой причиной сброса сточных вод в озеро стал запуск стоков ООО «Золой пляж» по поврежденному трубопроводу. В отношении юридического лица природоохранной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 8.39, 8.14 и 7.6 КоАП РФ. Материалы переданы на рассмотрение в министерство экологии», - сообщила заместитель минэкологии Челябинской области Лидия Рахимова.

Проверка была проведена по требованию общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». В январе, а потом и в феврале волонтеры движения зафиксировали на озере несанкционированный сброс канализации. Протечка в виде проталины с характерным запахом была обнаружена в районе отеля «ФонГард». Подобный инцидент также был зафиксирован год назад.

«Произошедший рецидив и обнаруженные нарушения в очередной раз говорят о том, что озеру и его территории уделяется крайне мало внимания со стороны охранных служб. И ситуацией все больше недовольны жители Миасса, которые недавно организовывали серьезный митинг в защиту Тургояка. Озеро просто необходимо поставить на должный контроль, а также принять новые положения по его сохранению», - подчеркнула представитель общественной организации в Миассе Анна Сизова.

Фото «Гражданского патруля»