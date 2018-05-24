Кошки – вне конкуренции: социологи узнали о самых любимых домашних животных челябинцев

В Челябинске кошка (по мнению социологов, вполне предсказуемо) является сегодня самым распространенным домашним животным. О том, что их любимцами и любимицами являются усатые-полосатые мурлыки, ответили 41,4 респондента, участвовавших в исследовании челябинского филиала РАНХиГС.

Интересно, что чаще всего о своих мурчащих предпочтениях социологам отвечали женщины и горожане в возрасте от 18-ти до 30-ти лет.

У сорока процентов жителей регионального центра нет домашних животных. Эта группа респондентов чаще представлена мужчинами, жителями города старше 50-ти лет. По роду занятий – это, в большинстве своем, неработающие пенсионеры.

Практически каждый четвертый челябинец – счастливый владелец собаки (24 процента). Больше других о собаке в доме говорили мужчины и студенты.

Как оказалось, не особо распространены среди горожан рыбки, черепашки, улитки. Всего 6,4 процента опрошенных держат их в доме. Хозяева этой «сборной» категории – достаточно состоятельные (по самооценке материального положения) горожане, имеющие высшее образование. По роду занятий – индивидуальные предприниматели и работающие пенсионеры.

Птиц (попугаев, канареек и других пернатых) выбрали в качестве домашнего любимца 4,6 процента горожан. Мелких грызунов (хомяков, морских свинок, крыс) – 2,3 процента, а 0,6 процента челябинцев держат дома пауков. Говорят, что особенно хорош паук для тех, кто часто выезжает в командировки. Социологи предположили, что жители Челябинска, держащие дома пауков, - как раз из числа часто ездящих по командировкам людей.

«Конечно, у нас есть данные по каждому из районов города. И пусть они не особо показательны, мы поделимся информацией о том, что Курчатовский район выделяется по числу владельцев мелких грызунов, Металлургический - птиц, Советский - рыбок и черепашек. А владельцы пауков, кстати, живут в Центральном и Тракторозаводском районах», - рассказали в челябинском филиале РАНХиГС.

Домашние животные являются не только хорошими и верными друзьями для человека. Доказано, что они способны благотворно влиять на самочувствие и психику своих владельцев. Использование домашних животных в психотерапевтических целях обозначается термином «анималотерапия», и этот метод широко и успешно применяется.

«Так что желаем сорока процентам горожан, которые пока не обзавелись домашними животными, поскорее их приобрести и не болеть», - на этой оптимистической ноте челябинские социологи завершили обзор.