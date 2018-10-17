Косолапые Таганая подыскивают себе места для зимней спячки

В Челябинской области косолапые обитатели национального парка «Таганай» занимаются поиском места для берлоги и обустройства зимней спячки. По данным фотоловушек, на Таганае живут как минимум два медведя.

Как отмечают в пресс-службе нацпарка, в этом сезоне топтыгины были невероятно осторожны – за все лето на территории «Таганая» не случилось ни одной их встречи с человеком. Возможно, хозяева тайги откочевали в глухие уголки национального парка. Так, в верховьях Малой Тесьмы в июне этого года зафиксировано немало медвежьих следов. Сейчас косолапые готовятся к спячке и нагуливают жир. В привычное «меню» пришлось внести корректировку – урожай рябины этим летом весьма скромен.

"Такое обычно случается раз в три года, - сообщила научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа. – В этом году неурожай рябины можно объяснить необычно холодным июнем. Из-за погоды на две-три недели сдвинулось время цветения, и опылители – осы, пчелы и шмели – «пропустили» это событие. Недостаток рябины таганайские медведи могли восполнить черникой и морошкой - эти ягоды уродились".

Кроме ягод в предзимнем медвежьем рационе - муравьи. Обычно косолапые разоряли муравейники чуть ли не вблизи троп. Сейчас, судя по следам, предпочитают делать это вдали от людных мест. В глубокую спячку топтыгины залягут не раньше, чем установится снежный покров. Но в ноябре и даже в декабре самцы могут вставать и «разминаться». Их сон станет крепким примерно к середине декабря, с приходом крепких морозов.

Фото нацпарка «Таганай»