Курорт Увильды незаконно оградил берег озера

Прокуратура требует демонтировать ограждения у берега озера Увильды рядом с одноименным курортом в Челябинской области. Забор мешает свободному доступу жителей к береговой полосе общего пользования.

Соответствующее исковое заявление направлено в Аргаяшский районный суд.

Челябинская природоохранная прокуратуру провела проверку с привлечением специалистов министерства экологии и ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, было установлено, «Курорт Увильды» имеет объекты, расположенные на земельном участке, находящемся в собственности Российской Федерации. «При проведении осмотра установлено, что свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его 20-метровой береговой полосе общего пользования ограничен», - сообщили в прокуратуре. В связи с этим подано исковое заявление в суд.

Надзорное ведомство требует признать незаконными действия ООО Многопрофильный центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» по ограничению беспрепятственного доступа граждан к озеру и демонтировать ограждение, закрывающее проход к 20-метровой береговой полосе общего пользования.

Нарушения были выявлены Челябинской природоохранной прокуратурой в ходе проверки. Установлено, что ООО МЦМиР «Курорт Увильды» является санаторно-курортной организацией, имеет объекты санаторно-курортного комплекса на земельном участке, находящемся в собственности Российской Федерации.

Жители Чебаркульского района рассказывают, что аналогичная ситуация сложилась на берегу озера Еловое. Нынешние владельцы одного из корпусов бывшего санатория «Еловое» (обанкроченного и проданного с торгов) также перегородили проход к части береговой полосы.