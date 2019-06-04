Ландшафтные дизайнеры: Челябинск потерял свое «зеленое лицо»

За последние годы состояние зеленого щита Челябинска стало не просто удручающим, но буквально катастрофическим. Зеленый щит – это не только очищение воздуха, но и мощный эстетический момент в архитектурном облике города, определенный шарм и лицо города.

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» встретился с ведущими ландшафтными дизайнерами города. Специалисты разобрали «зеленую» ситуацию буквально по веточкам-черенкам и семенам.

Ландшафтные дизайнеры отметили, что состояние зеленых насаждений Челябинска сегодня ужасное. Беды две: повальная необоснованная вырубка и полное отсутствие профессионального ухода за тем, что есть. Раньше у Челябинска было свое «зеленое очарование», свой шарм. Шикарные аллеи, нарядные городские улицы, парки, городской бор. Сейчас уже многое не восстановить. Еще одна сторона проблем - обрезка деревьев под рекламу. Мешают деревья обзору рекламного щита или конструкции и их нещадно уничтожают.

«Посмотрите, что сделали со сквером около театра оперы и балета? Просто все уничтожили. Там росли прекрасные деревья, сирень. Сажали это всё грамотные специалисты, профессионалы своего дела. Люди знали свое дело. Все было рассчитано, выверено, гармонично вписано в архитектурный стиль площади, окруженной старинными зданиями. Было свое очарование. Нужно было только подстричь, сделать правильную санитарную и формирующую обрезки, что-то подлечить и все. А что получили? Лысая страшная площадь, унылая и убогая. Непонятно какие деревья высадили, их уже по несколько раз меняли. Но ничего путного из этого не получится. Они не вырастут. Сажать надо то, что у нас растет, а не то, что можно «сбагрить» выигравшей тендер фирме. Как правило, это те растения, которые уже погибают и их не смогли продать», - говорит ландшафтный дизайнер фирмы по ландшафтному дизайну «Экодизайн» Лариса Колбина.

Печальная ситуация с проспектом Ленина. Те деревья, которые на остановках и близко к дороге, в полной мере ощутили на себе последствия зимних «удобрений» дороги солью. За последние годы загублены десятки лип. Посмотрите на остановку на Алом поле в сторону ЮУрГУ. Все липы умерли.

Одной из ключевых проблем ландшафтники называют и отсутствие как надзорных контролирующих органов, так и вообще структуры, которая бы делала мониторинг и анализ состояния городских насаждений, выдавала разрешения на проведение разного вида работ не только с насаждениями, но и около них, следила за количеством и сохранностью каждого дерева.

«Наша соседка Казань - какая зеленая и красивая, а как все ухожено в Башкирии в Уфе, сохранены парки и озеленение Екатеринбурга. Власти уделяют этому должное внимание. Сегодня в Челябинске есть и специалисты, есть и возможности», - считает ландшафтный дизайнер фирмы по ландшафтному дизайну «Вита-Арт» Василий Волков.

Ландшафтные дизайнеры Челябинска уверены, что предпринимателей необходимо обязать озеленять пространство вокруг своих объектов. У каждого предприятия должна быть карта «зеленой» зоны.

«Деревья это собственность жителей города и надо бы как-то сделать, чтобы эти деревья были помечены. Это все в законодательстве есть, но нужно, чтобы власти следили. Раньше был «Горзеленстрой», который ухаживал за цветниками и посадками. Должна быть структура, которая будет следить за деревьями. Должен быть персонал, в ней ландшафтные архитекторы, дизайнеры, экологи, которые отслеживают состояние растительности в городе, которые ухаживают, обрезку правильно проводят, подкормку, опрыскивание, проводят лечение. Такой службы сейчас нет», - продолжает Василий Волков.

Началось лето и сейчас в самом раз разгаре время для высадки растений, которые не только украсят город, но и помогут вернуть областному центру то самое потерянное «зеленое» лицо. Но, как выяснилось, к сожалению, питомников в Челябинске практически не осталось. Часть из них была сознательно разорена, часть перешла в частные руки. Качество и ассортимент оставляет желать лучшего. На наших рынках продаются привозные деревья из Польши, Башкирии, Татарстана и Екатеринбурга.

«Но ведь это нонсенс! Саженцы, к примеру, елей в Челябинск везут из Европы. В Башкирии и Татарстане выделяются хорошие деньги на закупку саженцев, поэтому там и с озеленением все в порядке. У них политика, там совсем другой подход. У нас в прошлом году на три миллиона был объявлен тендер на их закупку. В итоге его «отыграла» фирма из соседнего региона за миллион двести тысяч рублей. Она должна была выполнить озеленение Советского района и все лето ухаживать за насаждениями. А в итоге работа не была выполнена. Что это за тендер? В итоге и город остался без деревьев и деньги выброшены на ветер. Хороший посадочный материал есть в наших лесхозах. Но в силу законов мы не можем у них купить. Одна ситуация сложнее другой. Обрезку делают тоже неспециалисты. Именно лесотехнических специалистов надо подключать к обрезке деревьев. Не случайному мужчине дать пилу в руки, а людям, которых обучают не просто работать с бензопилой, но которые знают, какое дерево и как можно обрезать», - говорит ландшафтный дизайнер Светлана Мальцева.

Другая больная тема для Челябинска – это скверы. Сейчас они похожи на бесхозяйственные, неухоженные, заброшенные джунгли.

«Это все специально делается, чтобы все растения пришли в негодность, весь древостой вышел из состояния, чтобы завелись болезни и чтобы потом это вырубить. Никольская историческая роща. Туда нормальный человек испугается зайти. Это просто джунгли. А ведь это история Челябинска с огромной, очень большой парковой площадью. Здесь за все годы никто никогда ничего не обрезал. На лыжной базе та же самая история. Все упирается в финансы, но ведь можно, наверное, привлечь население города, которое заинтересовано. Собрав людей на субботник с контролирующими людьми можно все сделать. Но другое дело, есть ли желание у власти. Власть даёт разрешение на обрезку… Одним словом, нужен хозяин всему этому», - уверена ландшафтный дизайнер Любовь Новикова.

Такая же судьба и у сквера на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки. Он похож на огромный кусок зарослей. Там нет даже благоустроенных дорожек.

«Это все безобразие. Это свалка. Вот, к примеру, сад Победы. Видно, что имеет хозяина. Это лицо района, там за ним стараются следить. Это парк отдыха, а не сквер, не путайте. Там много людей развлекается, территория огорожена. В Европе, кстати, если строится торговый центр, то сразу предусматривается озеленение. В Челябинске же бизнесмены предусматривают только парковки при строительстве комплексов, но их тоже можно озеленять», - говорит ландшафтный дизайнер компании по ландшафтному дизайну «Виста» Наталья Генрих.

Специалисты говорят, что ландшафтной архитектуры в Челябинске практически нет. Хотя в областном центре студенты занимаются архитектурой. Они каждый год делают потрясающие дипломные работы.

«Очень обидно. 20-30 человек ежегодно рисуют профессиональные и красивые проекты, но почему то архитектурные решения мы заказываем в Москве за 26 миллионов и нам московские архитекторы, не проведя местного анализа, анализа по древостою, навязывают свои проекты. Почему московские архитектуры решают наши местные вопросы? У нас другой менталитет. А я смотрела проект озеленения Челябинска московского дизайнера за эти 26 миллионов. Даже страшно стало. Там где нет привязки к существующим растениям. Сейчас будет реконструкция проспекта Ленина. Там все повырубят. Нужно, чтобы все архитектурные проекты, как в Екатеринбурге, проходили обсуждение не только среди народа, но и среди специалистов», - говорит Татьяна Сунгурова («Терра»).

Тендеры - еще одна проблема города и ландшафтников. В соответствии с законом выигрывает фирма, предложившая самую низкую цену. Что получаем в итоге? Прошлые годы выигрывали непонятные московские фирмы. Челябинским ландшафтным фирмам не дают выиграть тендеры. Деньги перечисляются, а исполнители ничего не делают. Заказчик потом бежит к местной фирме и просит хоть что-то посадить. Вот и получается, на посмешище всему городу сажаются клумбы в августе, а в сентябре их убивает мороз. Иногородние фирмы при выполнении заказа даже не приезжают на место, не исследуют состояние дел. Вот, например, взять Троицк. Заказали озеленение московской фирме, деньги потратили немалые. Те прислали дизайн-проект. Но совершенно не учли, что в этом месте растут прекрасные ели и их надо было гармонично вписать в проект. Теперь просят местных ландшафтников дать заключение, что деревья больны и их надо убрать. Никто под это не подпишется.

«Такое ощущение, что в Челябинск просто деньги кто-то отмывает и зарабатывает на выкопке и посадке деревьев. Просто зарабатывают деньги. Озеленение было, но его уничтожили. Оно было историческое, красивое, хорошее. Оно было гармоничное, оно соответствовало исторической среде. Была сирень, были липы, а сейчас везде садят чахлые клены. Мы летом были в Екатеринбурге и насколько ощущается, что город не просто ухоженный, а следует модным ландшафтным тенденциям, которые к тому же выгоднее заказчику. Например, на клумбах и в цветниках стали высаживать многолетники, а не однолетники. Очень интересно все это выглядит, современно и свежо. У нас такого нет», - говорит ландшафтный дизайнер Екатерина Верховых.

Ландшафтные дизайнеры Челябинска готовы прийти на помощь в сохранении «зеленого» лица столицы Южного Урала.

«У нас много специалистов, у нас есть вузы, которые их готовят. Но у нас нет желания государственных структур этим заниматься, нет хозяина зеленого Челябинска. Заинтересованности у чиновников нет, а ведь все зависит от них. У нас есть люди, есть кому рисовать проекты, но у нас чиновники в управлении, которым это не надо, они не хотят, чтобы город был красивым. Чиновники как будто не понимают, что в Челябинске ужас какой-то творится. Мы как будто в болоте каком-то», - говорит ландшафтный дизайнер Наталья Генрих.

«Есть ли что–то сегодня хорошее в озеленении в Челябинске? Есть. От Советского Союза нам досталось шикарное наследство. И вот сейчас надо приложить все усилия, чтобы сохранить то, что осталось: переписать все деревья, поставить каждому диагноз, подлечить, подстричь, подкормить, поставить капельницы (да-да, деревьям сейчас ставят капельницы) и определить тех, кто будет следить за зеленым щитом Челябинска. Экологических проблем только зеленым щитом не решить, но это серьезный шаг к качеству и уровню жизни горожан», - говорит ландшафтный дизайнер Лариса Колбина.

Выберется ли Челябинск из этого «зеленого» болота? Хотят ли этого и нужно ли это чиновникам областного центра? Покажет время.

Вот вам показательный пример с реконструкцией на Алом поле. Сумеет ли администрация Центрального района исправить результаты уродливой работы компании подрядчика ООО ПСО «Урал» (руководитель – Спартак Кочарян, основной вид деятельности строительство зданий и сооружений, а также прочая вспомогательная транспортная деятельность и оптовая торговля табачными изделиями и продуктами питания), которая превратила в асфальтовые гробницы живые газоны и закатанные в асфальт деревья на Алом Поле.

Прокуратура Центрального района установила, что при проведении работ подрядной организацией не были соблюдены размеры приствольных грунтовых зон вокруг саженцев и деревьев, в связи с чем главе Центрального района года было внесено представление об устранении нарушений закона.

«Работы по проведению размера приствольной грунтовой зоны в нормативное состояние запланированы в летний период 2019 года в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядных организаций», - сообщил глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Агентство «Урал-пресс-информ» следит за развитием событий и также держит ситуацию на контроле. Но это отдельная ситуация, все скверы и парки взять на свой контроль прокуратура вряд ли сможет.