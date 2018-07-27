Лебедей, спасенных на замерзающем озере, скоро выпустят на волю

Лебедей, спасенных в Челябинской области на замерзающем озере, скоро выпустят на волю. Зоозащитники выхаживали их больше девяти месяцев.

С ноября 2017 многих жителей Челябинской области волновала судьба лебедей, спасенных в водоемах региона. Все это время они были под присмотром в реабилитационном центре диких животных и птиц Фонда зоозащиты «Спаси меня».

«Вместе со студентами и преподавателями биологического факультета ЧелГУ сотрудники приюта «Спаси меня» под руководством президента фонда зоозащиты Карена Даллакяна провели работу по сбору анализов крови, сделали бактериологические исследования, чтобы оценить состояние здоровья спасенных пернатых. Планируется продолжить работу совместно с сотрудниками «Челябинское орнитологическое общество» по подготовке двух лебедей к выпуску на природу», - сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

Сейчас идет адаптация лебедей в условиях, приближенных к естественной среде. Также сотрудники министерства экологии Челябинской области готовят необходимые разрешительные документы. В ближайшее время будет организован выпуск двух здоровых молодых лебедей-шипунов на их родные водоемы.