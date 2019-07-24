«Леса Евразии» соберут в Челябинской области молодых ученых со всего мира
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:58

Челябинская область готовится к XIX международной конференции молодых ученых «Леса Евразии», которая состоится в нашем регионе с 25-го по 31-е августа.

Южный Урал выбран местом проведения масштабного события не случайно - лесная отрасль Челябинской области сегодня занимает первые строчки показателей эффективности лесоуправления, являясь примером комплексного ведения лесного хозяйства в России, достойным для ознакомления молодых ученых и производственников разных стран.

В «Лесах» Евразии примут участие более 150-ти ученых и специалистов из России, Беларуси, Казахстана, Польши, Италии, Венгрии, Швеции, Китая, Кыргызстана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Таджикистана, Ирана и Германии.

Как сообщает пресс-служба главного управления лесами Челябинской области, участники события смогут познакомиться с последними достижениями в различных областях природопользования, ведения комплексного лесного хозяйства, экологически щадящими методами с применением последних достижений в области биологии, генетики и биохимии, с инновационными методами сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, технологиями переработки недревесных продуктов леса, древесины и ее отходов на Южном Урале.

Помимо пленарных и секционных заседаний запланировано посещение Ботанического сада, кафедр и лабораторий Челябинского государственного университета, проведение научно-практических занятий в Шершневском, Миасском, Златоустовском, Верхнеуральском, Кыштымском и Саткинском лесничествах, Ильменском государственном заповеднике, национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль». Также программа включает в себя знакомство с культурно-историческим и природным наследием Южного Урала.

Международная конференция молодых ученых «Леса Евразии» за последнее десятилетие стала крупнейшей молодежной конференцией с международным представительством по проблемам лесов, лесной науки и образования.

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