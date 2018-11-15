Лесники начали охоту за «елочными» браконьерами

Лесники Челябинской области усилили контроль за рубкой хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников. На въездах в леса будут выставлены стационарные посты.

Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции Челябинской области организуют совместные рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев.

«Для предотвращения незаконных рубок хвойных молодняков в предновогодний период также будут организованы стационарные посты», – рассказал начальник отдела госконтроля Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

В соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную рубку деревьев. Для граждан размер административных штрафов составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Помимо штрафов браконьер обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составляет пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей «Незаконная рубка лесных насаждений».

Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы.

Жители Челябинской области могут сообщить о незаконной рубке или уточнить информацию о проходящих в лесах рубках в региональной диспетчерской службе главного управления лесами по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.