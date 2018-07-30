Лесоповал в Миассе

Южноуральская погода приносит жителям Миасса свои сюрпризы. В минувшие выходные на город обрушился ураган.

Непогода бушевала несколько часов, выпало огромное количество осадков и город, в буквальном смысле слова, завалило старыми деревьями. Тополя и ивы не выдерживали порывов ветра и падали прямо во дворах. Горожане во всем винят сотрудников управляющих компаний.

Жители Миасса жаловались на старые деревья в управляющие компании, но их никто не слушал. В понедельник, 30 июля, с утра, сотрудники коммунальных служб разбирают завалы и во всем обвиняют непогоду. Однако, как утверждают жители пострадавших дворов, ничего этого бы не было, если бы коммунальщики во время обратили внимание на просьбы горожан.

«Сколько мы их просили спилить старые деревья, - возмущается жительница Миасса Олеся Шумакова. – Никакой реакции, теперь вот ведут борьбу с последствиями».

Местных жителей возмущает и настораживает тот факт, что подобное случилось не в одном дворе, а практически во всем городе – на улице Лихачева, на улице Предзаводской, во дворе дома №15 по улице Ильменская и на Малышева. По великому счастью ни люди, ни автомобильная техника не пострадали. Однако могло быть и хуже.

«Доброе утро всем, это ужас какой-то! Это все после вчерашней стихии!» - пишут возмущенные пользователи соцсетей.

Фото: группа в социальных сетях «Инцидент Миасс»