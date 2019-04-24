Лихачев - Елистратову: Вы обязаны контролировать дорожную пыль

Министерство экологии потребовало от главы Челябинска Владимира Елистратова контролировать пыль на городских дорогах, активизировав работы по уборке дорожной пыли, которая в столице Южного Урала организована из рук вон плохо.

Соответствующее предостережение за подписью исполняющего обязанности министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева уже поступило в городскую администрации. Предостережение Владимир Елистратов получил в связи с регулярно поступающими в минэкологии жалобами горожан на дорожную пыль, которая в период НМУ усугубляет и без того желающее оставлять лучшего состояние окружающей среды. Учет загрязнения атмосферного воздуха ведет и челябинский гидрометцентр.

«Те работы, которые идут сейчас, для Челябинска недостаточны. При усилении ветра город стоит в пылевой завесе. Необходимо проводить влажную уборку пылесосами», - подчеркнул начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По его словам, согласно части 2 статьи 7 ФЗ «Об охране окружающей среды», организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа относится к вопросам местного значения. А значит, ответственность за содержание дорог несет городская администрация.

«Пыль - это вторичное загрязнение воздуха, и мы фиксируем ее с помощью лабораторий по мониторингу атмосферы», - отметил Виталий Безруков.

В предостережении указано, что Челябинский городской округ как собственник автодорог общего и необщего пользования в пределах своих границ (за исключением дорог федерального, регионального и муниципального значения и частных автодорог) обязан соблюдать экологические требования к их содержанию.

Минэкологии потребовало у Владимира Елистратова принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом министерство в течение 70-ти дней. В случае несоблюдения законодательства на администрацию Челябинска может быть наложен штраф в размере от 20-ти до 100 тысяч рублей.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в связи с заявлением министерства экологии региона рассказали о том, какие работы проводят дорожники для удаления грязи в Челябинске прямо сейчас.

По данным подрядной организации, в столице Южного Урала насчитывает около полутора тысяч улиц. Контрактом за городским подрядчиком закреплено 346 из них. Остальные находятся в ведомстве районных администраций.

В рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети Челябинска в летний период проводятся такие работы, как подметание проезжих частей, очистка прилотковой части от скопившейся пыли, грязи и мусора вручную и с применением погрузчиков и самосвалов для вывоза грязи; удаление грязи и пыли с осевой линии и из прилотковой части вакуумно-подметальными машинами, мойка проезжей части поливомоечными машинами.

В уборке задействованы сорок МТЗ-82 с подметально-щеточным оборудованием для подметания проезжих частей; 25 поливомоечных машин; 30 вакуумно-подметальных машин, сорок самосвалов, 25 погрузчиков и четыре автогрейдера.

К работам по мойке проезжих частей и удалению грязи дорожники приступили с наступлением соответствующей положительной температуры, позволяющей работать с применением воды.

Фото из группы «Дороги Челябинской области» ВКонтакте