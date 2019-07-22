Лихачев пообещал зеленый холм вместо свалки

Тело челябинской свалки вовсю готовят к основному этапу рекультивации - в настоящее время происходит выравнивание грунта на ее вершине. По словам исполняющего обязанности министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, первый, подготовительный этап ФГУП «РосРАО» проводит очень активно, из графика не выбивается.

Министр, сегодня, 22-го июля, вместе с журналистами проинспектировавший ход реализации подготовительных работ, выразил надежду, что первый этап масштабного и дорогостоящего проекта рекультивации будет завершен вовремя и с соответствующим качеством.

«Чтобы ни вы, ни мы, ни население города Челябинска не ощущали запахов свалки», - подчеркнул Сергей Лихачев.

Днем понедельника на территории свалки, официально закрытой в сентябре 2018-го года, работали около двадцати человек и 17 единиц техники: четыре экскаватора, три бульдозера, шесть самосвалов, каток, поливомоечная машина, пожарный автомобиль и аэрозольная пушка, предназначенная для разбрызгивания подавляющих запах химических реагентов.

Работы на территории свалки ведутся по 12 часов в сутки. Подготовительный этап, стартовавший 15-го июля, РосРАО планирует завершить к 15-му октября - в установленные контрактом сроки, рассказал руководитель проекта рекультивации челябинской свалки Александр Толмачев.

Он уточнил, что подготовительный этап также предусматривает возведение строительного городка, обустройство временных дорог из щебня (с георешетками) для нормального прохода техники, которая уже начала вынимать уплотненные отходы (всего нужно извлечь 135 тысяч кубометров мусора) из тела свалки. Дальше отходы направляются на площадки временного хранения и распределяются по телу свалки согласно подготовленному на данный момент проекту.

Впоследствии на месте свалки вырастет зеленый холм, и жители Челябинска, наслаждаясь свежим воздухом, будут вспоминать зловоние, что до недавнего времени издавала гигантская помойка с многолетней историей, как страшный сон.

До появления здесь райского уголка, который будет радовать горожан ароматами разнотравья, еще далеко - сначала нужно реализовать второй, технический этап (планируется начать его реализацию в сентябре этого года и завершить в конце 2021-го).

Основной этап работ предусматривает окончательное формирование тела свалки, которая по всему периметру (на площади в 55 гектаров) будет накрыта специальным защитным экраном толщиной в один метр, а также устройство систем дегазации (свалочный газ будет обезвреживаться на факельных установках) и сбора и очистки фильтрата и поверхностных стоков.

Только потом начнется третий и последний этап рекультивации – биологический, предусматривающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на завершение восстановления нарушенных земель (это подготовка плодородного слоя, посев многолетних трав, уход за насаждениями). На его реализацию отведено четыре года, однако зеленый холм сформируется достаточно быстро, пообещали в РосРАО.

Правда гулять здесь жители Челябинска смогут не раньше, чем через 15-20 лет после появления зеленого холма, - когда специалисты удостоверятся, что это абсолютно безопасно (когда полностью будет удален биологический газ).

«Зато потом этим замечательным зеленым холмом челябинцы будут гордиться. Я видел такие в Испании, Италии, Германии. В Испании на месте свалок вообще создаются парки, куда местные жители возят отдыхать своих детей. Надеюсь, что и наша свалка станет таким прекрасным парком», - рассказал Сергей Лихачев.

По его словам, об окончательной стоимости проекта рекультивации пока говорить преждевременно – предварительно, речь идет о сумме в три миллиарда 800 тысяч рублей (большую часть денег, около 80-ти процентов, выделят из федерального бюджета, остальную сумму добавят из региональной казны).

Один из лидеров всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, вооруженный газоанализатором, рассказал, что челябинская свалка является источником целого ряда опасных для жизни и здоровья газов – их концентрацию специалисты измеряют регулярно. Основной из них - биогаз, за которым, заметил он, охотится «Росавтом» (для дальнейшей утилизации).