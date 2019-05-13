Лихачев заверил: проект по очистке Аргазей реализуется согласно плану

В Челябинской области реализация проекта по очистке воды в Аргазях идет в соответствии с планом. В этом лично убедился исполняющий обязанности министра экологии региона Сергей Лихачев, совершивший рабочую поездку в район города Карабаша с целью рассмотрения дополнительных возможностей по улучшению качества поступающей в Аргазинское водохранилище воды.

Сергей Лихачев проинспектировал ход работ по строительству отводного канала реки Сак-Элга, а также провел выездное совещание на дамбе Карасевского пруда, чтобы оценить возможности использования этого водоема в природоохранных целях.

Как сообщает пресс-служба минэкологии Челябинской области, это гидротехническое сооружение на реке Миасс в настоящее время находится в нерабочем состоянии. В ходе совещания было принято решение о том, что восстановливать дамбу Карасевского пруда нецелесообразно. Так, при введении в строй гидроботанической площадки на реке Сак-Элга вынос загрязняющих веществ в реку Миасс и в Аргази через данное гидротехническое сооружение прекратится.

Аргазинское водохранилище - это единственный источник питьевого водоснабжения промышленного района Южного Урала с населением около полутора миллиона человек. В целях улучшения качества питьевой воды министерство экологии Челябинской области в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» реализует комплекс природоохранных мероприятий, ключевым из которых является строительство двух гидротехнических сооружений: отводного канала реки Сак-Элга и гидроботанической площадки.

«Ведем особый контроль за ходом выполнения работ по проекту строительства объектов, уже в 2019-м году планируем завершить строительство гидроботанической площадки. Исследования и расчеты показывают, что реализация мероприятий обеспечит сокращение текущего загрязнения источника питьевого водоснабжения городов региона в 20-25 раз», - подчеркнул Сергей Лихачев.

Напомним, в Аргазинское водохранилище река Сак-Элга, текущая по загрязненной территории Карабаша, ежегодно выносит около 12-ти тысяч тонн загрязняющих веществ, основные из которых - опасные для здоровья ионы тяжелых металлов.

Специалисты отмечают загрязнение части водосборной площади водохранилища вследствие многолетней добычи, обогащения и выплавки меди в Карабаше в советский период. С марта 2018-го года началось активное строительство канала для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязненных территорий и возведение дамбы для перехвата оставшегося загрязненного стока реки.

Рабочая поездка показала: работы идут в соответствии с графиком. Министерство экологии в постоянном режиме ведет контроль за исполнением строительного плана.