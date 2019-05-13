Магнитогорск побил температурный рекорд

Магнитогорск (Челябинская область) побил рекорд температуры воздуха, установленный 35 лет назад.

Предстоящие выходные в Челябинской области установилась аномальная жара. Столбики термометра в отдельных территориях области поднимались выше 30-градусной отметки. Среднесуточные температуры воздуха на 7 и выше градусов превышали норму.

Как сообщили в Гидрометцентре, аномальная жара привела к обновлению абсолютной максимальной температуры воздуха. Только за вчерашний день, 12 мая 2019 года, были побиты рекорды температуры в ряде городов России. В Магнитогорске была зафиксирована температура плюс 28,8 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 1984 году – плюс 28,4 градуса.

В ближайшие сутки температура воздуха в Челябинской области останется достаточно высокой, несмотря на кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер.

В Челябинском Гидрометцентре предупредили: в южной половине области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 и более выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, на юге региона воздух прогреется до плюс 27-32 градусов. В большинстве районов региона - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).