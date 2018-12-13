Магнитогорск продолжает волшебное преображение

Магнитогорск (Челябинская область) через несколько лет станет зеленым оазисом степной зоны.

Как предновогоднее чудо, в парке у Вечного огня, можно сказать в одночасье, выросли сразу два с половиной десятка елей. Не юные маленькие саженцы, а восьмиметровые красавицы.

Как пишет газета «Магнитогорский металл», еще несколько лет назад об этом можно было только мечтать. Современные технологии способны на такое волшебство - пересадку больших деревьев с места на место без нанесения им ущерба. Вот и вырастают сады, рощи, дубравы, боры, как по мановению волшебной палочки.

В 2018 году озеленители постарались сохранить прошлогодние показатели по посадке деревьев и кустарников. Работа проводилась в соответствии с программами озеленения города, в рамках экологических акций. Средства поступали из разных источников: бюджета города, за счет предприятий, коммерческих учреждений. Благодаря неравнодушию предпринимателей появилась и еловая аллея в парке у Вечного огня.

По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства» за счёт средств городского бюджета посадка осуществлялась по двум муниципальным контрактам. Более 700 новых деревьев и 6000 кустарников радуют глаз на газонах, разделительных полосах, в скверах.

Продолжает действовать совместная с ПАО «ММК» экологическая акция, которая в прошлом году называлась «Тысяча деревьев детям», в этом году - «1500 деревьев городу», благодаря которой на территориях объектов социальной сферы и улицах города появились молодые саженцы рябины, липы, березы и ели. Возле учреждений социальной сферы высаживали деревья разных пород, а на улично-дорожной сети - хвойники.