Май в Челябинской области будет дождливым

В Челябинской области в мае ожидается пасмурная и дождливая погода. По прогнозам синоптиков, в начале месяца температура воздуха не поднимется выше плюс 10 градусов, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные.

После 10 мая ожидается потепление до плюс 19 градусов. В конце месяца столбик термометра покажет около плюс 16 градусов, возможны дожди.

По данным гидрометцентра, средняя температура воздуха в мае составляет плюс 10-13 градусов. В теплые годы она повышается до плюс 14-18 градусов, в холодные – опускается до плюс 5-8 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 32-36 градус, в Челябинске – плюс 35 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 9-14 градусов, в городе Челябинске – минус 11 градусов.

В течение 29-30 дней на всей территории области в мае светит солнце. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 220-280 часов. В мае, в северной половине области выпадает 50-60 мм осадков. В мае 2003 года в Челябинске выпало осадков в 3 раза больше нормы. В мае 1991 года – осадков не было. В мае часто бывает возврат холодов, в северной половине области устанавливается временный снежный покров до 5 см.

В народе май ласково называют «травень», «цветень», «розоцвет». И действительно, в мае все расцветает, обновляется. Май, последний месяц весны, связан с началом работ в огороде и в поле. День святого Георгия Победоносца, или Юрьев (Егорьев) день, празднуется 6 мая. В этом празднике также соединились вместе христианские и языческие обряды. В городах в начале мая тоже проходили празднования, связанные с приходом весны, пробуждением природы.

Хорошее начало мая сулит холодную вторую половину месяца, и наоборот. По приметам, если в мае было много дождей, то их будет мало и в сентябре, и наоборот. Во время цветения черемухи всегда наступает прохлада. Особенно холодно бывает, когда разворачивается дуб.