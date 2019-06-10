Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 12:59
C
Комментировать

«Мечел» и «Зелёный город» реализуют масштабный проект озеленения Челябинска

 Масштабную экологическую акцию по озеленению территории Челябинска начали нашего Общественное движение «Зелёный город» при поддержке ПАО «Мечел».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» организаторы акции, в миллионном мегаполисе деревья, кустарники и цветочные газоны  выполняют не только эстетическую функцию, но и являются настоящими легкими города. До конца 2019 года в рамках акции запланировано более 40 высадок зеленых насаждений во дворах всех районов Челябинска. Предполагается посадить не менее 500 деревьев, включая дубы, канадские клёны, пихты, ели сибирские, яблони краснолистные, ивы шаровидные и липы.

 Первым местом массовой высадки деревьев стал сквер возле дворца культуры ЧМК в Металлургическом районе. Здесь были учтены особенности ландшафтного строительства и посадочный материал подобран с особой тщательностью. По многочисленным просьбам жителей района особое внимание было уделено посадке многолетних  цветов в клумбы.

Активисты движения «Зелёный город» приглашают всех неравнодушных челябинцев  принять участие в высадках зеленых насаждений и благоустройстве дворов. 

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
Мечел
ЧМК