«Мечел» и «Зелёный город» реализуют масштабный проект озеленения Челябинска

Масштабную экологическую акцию по озеленению территории Челябинска начали нашего Общественное движение «Зелёный город» при поддержке ПАО «Мечел».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» организаторы акции, в миллионном мегаполисе деревья, кустарники и цветочные газоны выполняют не только эстетическую функцию, но и являются настоящими легкими города. До конца 2019 года в рамках акции запланировано более 40 высадок зеленых насаждений во дворах всех районов Челябинска. Предполагается посадить не менее 500 деревьев, включая дубы, канадские клёны, пихты, ели сибирские, яблони краснолистные, ивы шаровидные и липы.

Первым местом массовой высадки деревьев стал сквер возле дворца культуры ЧМК в Металлургическом районе. Здесь были учтены особенности ландшафтного строительства и посадочный материал подобран с особой тщательностью. По многочисленным просьбам жителей района особое внимание было уделено посадке многолетних цветов в клумбы.

Активисты движения «Зелёный город» приглашают всех неравнодушных челябинцев принять участие в высадках зеленых насаждений и благоустройстве дворов.