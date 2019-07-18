Присылайте свои новости

За чистый воздух

"Мечел" подписал соглашение о сотрудничестве в области экологии
Среда обитания
Сегодня, 11:41

Минприроды РФ, Росприроднадзор и правительство Челябинской области подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в области экологии. Согласно документу, предприятия Группы до 2024 года реализуют комплекс мер, направленных на улучшение экологии региона и снижение выбросов в атмосферу, сообщает пресс-служба компании.

Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

В рамках соглашения Группа "Мечел" реализует на предприятиях челябинской промышленной площадки экологическую программу сроком до 2024 года. Инвестиции составят около 10 млрд рублей, при этом выбросы загрязняющих веществ снизятся на 14,2 тыс. тонн в год.

«Это настоящий подарок ко Дню металлурга всем жителям Челябинска. Соглашение предполагает существенное снижение объема выбросов. Также оно предполагает исполнение обязательств закона о квотировании выбросов, который буквально на днях приняла Госдума», - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Модернизация затронет все основные производственные участки ЧМК: кислородно-конвертерный, доменный, прокатные цеха. На «Мечел-Коксе» техническое перевооружение коснется бензольного отделения в цехе улавливания №1, коксового цеха №1, будут заменены два газосборника на коксовой батарее №8.

Недавно на челябинской промлощадке "Мечела" закончилось проведение независимого экологического аудита. Эксперты НИИ "Атмосфера" провели всестороннее обследование промышленных объектов, в том числе источников выбросов, газоочистных сооружений, исследовали выпуски сточных вод, условия размещения отходов. Итоги аудита показали, что объемы вредных выбросов, на которые имеют право расположенные в Челябинске предприятия «Мечела», установлены правильно. Результаты экоаудитаучтены при реализации программы.

«Мы очень рады, что соглашение подписано. Как социально ответственное предприятие мы понимаем важность экологической программы для региона. Поэтому при ее составлении были учтены абсолютно все рекомендации, которые нам даны специалистами НИИ «Атмосфера» в ходе завершившегося недавно аудита", - отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Все мероприятия по улучшению экологической обстановки Челябинска будут реализованы в рамках федерального проекта «Чистый воздух» – части национального проекта «Экология».

 

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