Мэрия Златоуста доложила Текслеру, что кремниевый завод в городе не будет строиться

Кремниевый завод на территории Златоустовского городского округа (Челябинская область) не будет строиться.

Об этом администрация Златоустовского городского округа уведомила временно исполняющего губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Мэрия расторгла соглашение о возможном размещении на территории муниципалитета завода по производству технического кремния.

Напомним, завод планировало построить ЗАО «НПО «Силарус»», входящее в структуру омской группы компаний «Титан» (проект был представлен в агентство инвестиционного развития). Для нового промышленного объекта собирались даже перевести часть лесов и лугов в зоны предприятий. После активных протестов жителей глава города Вячеслав Жилин отменил публичные слушания по этому вопросу, назначенные на 11 марта. Первого марта 2019 года в Златоусте состоялся митинг против строительства кремниевого завода. Борис Дубровский (на тот момент губернатор) заверял, что строительство начнется только после прохождения всех предварительных этапов. Для кремниевого завода рассматривались и другие участки.

Как пояснили в агентстве инвестиционного развития ЗГО, решение о расторжении соглашения было принято по причине отсутствия промышленной площадки, отвечающей необходимым требованиям.

«Кремниевого завода в Златоусте не будет! Но это не конец истории», - написала ярая противница появления этого завода в городе, депутат Законодательного собрания области Ольга Мухометьярова. Властям при поддержке жителей предстоит развивать в городе «безопасное для здоровья жителей и окружающей среды производство и туризм, рассказывая гостям истории о том, как жители защищали биосферный заповедник (резерват) "Горный Урал"».

Глава Златоуста Вячеслав Жилин заверил, администрация продолжит работу по остальным инвестпроектам. «У нас появился еще один новый инвестор, который может загрузить предприятие «Электроизделия» имени Н.Р. Музыченко», - рассказал глава, уточнив, что в ближайшее время намерен встретиться с руководством электрометаллургического завода по поводу его перспектив.