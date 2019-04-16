Министерство экологии запустило круглосуточную «горячую линию» по вопросам вывоза мусора

В преддверии предстоящих субботников, проводимых по региону, министерство экологии Челябинской области запускает «горячую линию» для приема обращений от южноуральцев по вопросам ТКО.

Министерство экологии региона призывает южноуральцев сообщать о фактах складирования мусора. Если Вы заметили переполненный контейнер отходами, образовавшимися после субботника, рекомендуем Вам обратиться по следующему телефону: +7 922-758-32-07 или в официальные профили министерства в социальных сетях.

Также министерство экологии Челябинской области напоминает о работе «горячих линий» региональных операторов в Челябинской области:

- ООО "Центр коммунального сервиса". Магнитогорский кластер: 8-800-333-12-79; 8(3519)33-01-33.

- ООО "Центр коммунального сервиса". Челябинский кластер: 8-800-333-12-79; 8(351)200-33-83.

- ООО "Центр коммунального сервиса". Карабашский кластер: 8-800-333-12-79.

- ООО « СПЕЦСЕРВИС» Кыштымский кластер: 8(35151)2-01-21.

- МУП «Комритсервис» Горный кластер: 8 (35161) 4-32-22.

Сотрудниками Управления «Государственной жилищной инспекции Челябинской области» (далее - ГЖИ) совместно с региональным минэкологии будут инспектироваться контейнерные площадки на предмет нарушений законодательства. Чистота контейнерных площадок, мусоропроводов и других мест накопления мусора отнесена к обязанности управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК).