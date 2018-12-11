Министр экологии – о выбросах: Мы дышим этим же воздухом и заинтересованы в поиске и наказании загрязнителей

В Челябинске и ряде городов области уже одиннадцатые сутки продолжаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки промышленных городов. Степень опасности НМУ в областном центре повышена до второй.

По данным ЕДДС Челябинска, за минувшие сутки поступило 204 сообщения от жителей города с информацией о загрязнении атмосферного воздуха. Больше всего из Ленинского, Курчатовского, Калининского и Тракторозаводского районов. Звонки также поступают в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и минэкологии.

«Мы принимаем десятки обращений от граждан и сами находимся в той же ситуации. Мы, как и наши семьи, живем здесь и дышим этим же воздухом. Поэтому мы больше всех заинтересованы в поиске и наказании загрязнителей и улучшении ситуации в регионе», - заявил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Как сообщили в минэкологии области, передвижные лаборатории министерства экологии региона ведут замеры в ежедневном режиме (правда, результаты на сайте появляются не очень оперативно). Ведомство проводит внеплановые рейды по предприятиям, но пока ощутимого эффекта предпринимаемые действия не дают.

Накануне одной из лабораторий были выявлены превышения ПДК сероводорода в зоне угольного разреза «Коркинский», вблизи зоны влияния предприятий группы «Мечел». Жители поселка Роза (Коркинский район) сегодня прислали в адрес агентства фотографии, наглядно демонстрирующие «загазованность» населенного пункта.

«Сегодня на карьере дела ухудшились. Роза в дыму. Направление Роза-Челябинск в дымке. Камера плохо передает, по факту все хуже. В Розе запах карьера», - пишет Андрей на странице в соцсети.

Не лучше ситуация и в Челябинске. Город накрыло «зловонным туманом», жители жалуются на головную боль. «Имеет ли туман запах? В Челябинске - имеет: запах гари и жженой резины, резкий химический запах! А имеет ли туман цвет? В Челябинске он не белый, он сизый, с бордовыми переливами», - делится впечатлениями Вероника.

Некоторые челябинцы уже начали закупать маски, чтобы хоть немного оградиться от этой химической атаки. «Пошли с дочкой сейчас со школы купили маски в спецодежде. Одели и идем по улице, смотрят как на пришельцев. но дышать легче. Главное здоровье», - рассказывает Лилия. Еще одна жительница, которая находится с маленьким сыном дома, перестала и старшего ребенка водить в детский сад, чтобы он не гулял на улице и не травился.

Министр экологии Сергей Лихачев рассказал, что специалисты ведомства в круглосуточном режиме проверяют предприятия, находящиеся в ведении регионального государственного экологического надзора - организации малого и среднего бизнеса (крупные предприятия контролируют федеральные структуры).

«В черте города наблюдается появление несанкционированных пунктов приема металлолома, которые сжигают отходы своей деятельности: это и горящие остовы автомобилей, и сданные в утиль бочки из-под моторного масла», - отмечает министр, подчеркивая, что чаще всего, именно на эти запахи жалуются жители Калининского и Курчатовского районов.

Планируется проверить соответствие предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зоны влияния предприятий «Мечел», уточнили в минэкологии.

Как сообщили агентству в управлении по связям с общественностью ЧМК, Челябинский металлургический комбинат и «Мечел-Кокс» (входят в Группу «Мечел») в период НМУ второй степени переведены на особый режим работы. Предприятия выполняют в полном объеме все необходимые мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ.

Свои рейды проводит и управление Росприроднадзора по Челябинской области с привлечением передвижной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области.

Как уточнили агентству в региональном управлении Росприроднадзора, для усиления контроля за предприятиями города Челябинска планируется привлечь дополнительную передвижную лабораторию ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» из Екатеринбурга.

Кроме того, ведомство проводит совместные с природоохранной прокуратурой проверки по соблюдению предприятиями города требований по сокращению выбросов в период НМУ.

После проверок приостановлено действие разрешений на выбросы АО «ЧЗМК», ОАО «Челябвтормет» (ранее Управлением были приостановлены разрешения на выбросы ЗАО «Завод Минплита» и ООО «Завод ТЕХНО»).