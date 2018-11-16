ММК озеленяет Магнитогорск

Магнитогорский металлургический комбинат совместно с администрацией Магнитогорска реализует масштабную программу по озеленению города: за шесть лет планируется высадить 10,5 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Инвестиции в проект составят 57 млн рублей.

«Программа по озеленению территории города Магнитогорска за счёт средств ПАО «ММК в 2018-2023 годах» разработана в текущем году и утверждена генеральным директором предприятия Павлом Шиляевым и главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым.

Уже сейчас ММК участвует в озеленении парка у Вечного огня, где этой осенью высажено 75 сибирских елей, 25 лиственниц, 90 берез, 35 остролистных кленов и 100 рябин. В ноябре на территории социальных объектов города планируется высадить 300 лип, 100 берез, 100 рябин и 200 сибирских елей. Еще 500 елей будет высажено на улично-дорожной сети города.

Работы по посадке выполняются специализированной организацией из Екатеринбурга, саженцы приобретаются в питомниках Казани и Перми. В течение года за саженцами гарантированно будет осуществляться уход и полив, а при необходимости и замена посадочного материала. Кроме того, полив зеленых насаждений за счет средств ПАО «ММК» будет выполняться еще в течение двух лет (дополнительно к гарантийному периоду).

Вопросы озеленения территории Магнитогорского металлургического комбината и городских территорий всегда находились под самым пристальным вниманием руководства ММК. В 2017 году компания инициировала масштабную программу по озеленению территорий образовательных учреждений Магнитки, получившую название «Тысяча деревьев – детям». Программа является неотъемлемой частью общей стратегической инициативы ММК «Чистый город», которая предполагает снижение к 2025 году уровня загрязнения атмосферы Магнитогорска до значений, соответствующих понятию «благоприятная окружающая среда».

В реальности по итогам 2017 года при поддержке ММК было высажено значительно больше деревьев, чем указанная в названии программы тысяча: на территории 77 школ и детских садов высадили 1000 саженцев ясеня и клена, а в южных микрорайонах города – 460 сибирских елей. Весной 2018 года работа по озеленению города продолжилась: в рамках акции «1500 деревьев – городу» на территории школ и детских садов было высажено 300 саженцев остролистного клена.

Магнитогорский металлургический комбинат традиционно придает первостепенное значение проектам в сфере природоохранной деятельности. Общие инвестиции предприятия в экологию в 2018 году составят около 5,7 млрд рублей, что на 36% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего же до 2025 года компания намерена вложить в природоохранную деятельность более 38 млрд рублей.