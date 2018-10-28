ММК вошел в топ-10 экологического рейтинга России

Магнитогорский металлургический комбинат стал единственным предприятием черной металлургии России, вошедшим в первую десятку рейтинга экологических инициатив российских компаний, который каждые полгода составляется телеканалом «Живая Планета» и Институтом современных медиа (MOMRI).

По итогам первого полугодия 2018 года ММК поднялся в списке на два пункта, заняв седьмое место. В общей сложности в рейтинге представлены 33 компании топливно-энергетического и металлургического секторов экономики.

Эксперты высоко оценили корпоративную экологическую программу Магнитки, а также комплекс мероприятий в рамках стратегической инициативы «Чистый город»: она предполагает снижение уровня загрязнения атмосферы города Магнитогорска с «очень высокого» в 2017 году до «низкого» к 2025 году, что соответствует определению благоприятной окружающей среды.

В числе природоохранных инициатив ММК составители рейтинга упомянули строительство новой аглофабрики, которая будет оборудована современными очистными установками. С ее запуском в 2019 году и выводом из работы старой аглофабрики № 4 произойдёт снижение экологической нагрузки:

- выбросы в атмосферу пыли снизятся на 2075 т/год (в т.ч. организованные - 490 т/год, неорганизованные – 1585 т/год), диоксида серы на 3500 т/год.

- сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения снизятся на 600 т/год.

- утилизация 13750 т/год шламов сероулавливающих установок с получением товарного гипса.

В общей сложности инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в экологию в 2018 году составят около 5,7 млрд рублей, что на 36% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего же до 2025 года компания намерена вложить в природоохранную деятельность более 38 млрд рублей. Помимо радикального снижения выбросов в атмосферу, экологическая программа ММК предусматривает исключение сброса производственных стоков в Магнитогорское водохранилище, обеспечение экологически безопасного размещения отходов и рекультивацию нарушенных земель.

Рейтинг экологических инициатив российских компаний ТЭК и металлургической отрасли, составляемый телеканалом «Живая Планета» и Институтом современных медиа, призван продемонстрировать уровень значимости экологической тематики для российского бизнеса, а также стимулировать использование природоохранных инициатив для позиционирования компаний в обществе и на рынке, сообщает пресс-служба ММК.