Многолетние цветы украсили территорию Челябинского цинкового завода

На входящем в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе завершилась весенняя кампания по озеленению.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, территорию металлургического гиганта украсили роскошные цветочные композиции из многолетних петуний, бархатцев и цинерарий. Озеленение – это часть корпоративной программы по эстетизации производственных площадок, которая включает в себя обновление фасадов зданий, благоустройство прилегающей к ЧЦЗ территории и совершенствование культуры производства в целом.

Традиционно на ЧЦЗ используются культуры, которые хорошо себя чувствуют в промышленной среде. Букет из ярких и неприхотливых цветов уже стал классическим: более пятнадцати лет подряд на цинковом заводе отдают предпочтение цветам морозостойких и долгоцветущих сортов.

В дополнение к многочисленным елям и кустарникам, растущим на территории, клумбы в прямом смысле помогают предприятию расцветать, дополняя образ яркими красками и создавая уют. Доказано, что цветущие клумбы улучшают настроение и позволяют снимать стресс. К озеленению активно подключаются сами работники структурных подразделений ЧЦЗ, которые самостоятельно оформляют прилегающую к цехам территорию.