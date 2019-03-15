«Мусорная реформа» в Челябинской области может забуксовать

В Челябинской области невозможна эффективная реализация «мусорной реформы» без доработки территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и принятия региональной программы в области обращения с ТКО.

Об этом заявили активисты Общероссийского народного фронта и направили правительству региона соответствующие рекомендации.

Как отметил эксперт ОНФ Виталий Вороной, к началу реализации «мусорной реформы» в Челябинской области не удалось решить ряд проблем. «Во многих дворах так и не появились емкости для раздельного сбора ТКО, полноценная сортировка отсутствует, на полигонах периодически выявляются нарушения СанПиН, вопрос о законности их размещения также остается открытым», - пояснил Вороной.

Кроме того, по словам эксперта, принятая в регионе территориальная схема не учитывает возможности для переработки мусора. Активисты вносили предложения по данному вопросу, но не были услышаны властями.

Общественники уверены, некоторые пробелы в действующей территориальной схеме вызваны отсутствием региональной программы. Ее принятие в перспективе даст возможность снизить тарифы за вывоз мусора за счет выручки от переработки, а также добиться снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

«Вместе с тем даст возможность привлекать отходы в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. В противном случае область теряет дополнительную возможность для развития малого бизнеса, привлечения инвестиций в регион», – подчеркнул эксперт ОНФ Сергей Гордеев.