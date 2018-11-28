На Челябинскую область надвигается циклон, который принесет снегопады, а за ними грянут морозы

В четверг, 29 ноября, на территорию Уральского федерального округа придет южный циклон, несколько дне назад вышедший с акватории Черного моря. За ним придет антициклональный гребень. Первый принесет с собой снегопады, второй резкое понижение температуры воздуха.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Гидрометцентре, наиболее сильные осадки ожидаются на востоке Свердловской области, а также в Курганской и Челябинской областях.

Как уточнили в Челябинском Гидрометцентре, уже ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололедица от наката, снежные заносы, на крайнем юге слабый гололёд. Днем прогнозируется умеренный снег и слабые метели. Интенсивные осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Отдельные его порывы будут достигать 12-17 метров секунду.

После прохождения циклона, в регион придет антициклональный гребень. Он принесет похолодание. В ночь на пятницу, 30 ноября, столбик термометра опустится до отметки минус 20-25 градусов. В дневные часы – минус 10-12 градусов.

Атмосферное давление будет расти и превысит норму на 10 с лишним единиц.

Такая погода неблагоприятна для большинства людей, особенно для метеочувствительных, с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов и легких, а также для людей с психо-эмоциональными нарушениями. Увеличивается вероятность появления головных болей, скачков артериального давления, раздражительности, снижения работоспособности. Кроме того, при таких погодных условиях в разы возрастет риск простудных и острых респираторных заболеваний.