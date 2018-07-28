На Челябинскую область надвигается циклон с ливнями, грозами и градом

Синоптики предупреждают жителей Челябинской области об ухудшении погодных условий – сильные ливни, грозы, град и порывистый ветер. На юге сохранится сильная жара.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, уже в ночь на воскресенье, 29 июля, в отдельных районах пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в горах прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах грозы.

В воскресенье дожди ожидаются уже в большинстве районов региона, местами сильные и очень сильные. В отдельных районах грозы, град, местами крупный.

Из-за активной грозовой деятельности даже здоровые люди могут отмечать сонливость, снижение работоспособности, повышенную утомляемость. А состояние лиц с нервными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного.

Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду, при грозе порывы до 25 метров в секунду. Грозы и порывистый ветер могут вызвать чувство беспричинной тревоги и беспокойства у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС области предупреждают, что в связи с ухудшением погодных условий повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Жителям даны рекомендации на случай непогоды. При сильном ветре на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

При сильном ливне лучше воздержаться от поездок по городу. Но если ливень вас застал на улице, то не нужно спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

«Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень», - советуют профессионалы.

Во время грозы нужно закрыть в доме окна и двери, выключить телевизор и другие электроприборы и ни в коем случае не разговаривать по телефону. В лесу нужно держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, возле водоема – подальше от берега.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните по телефону «101».