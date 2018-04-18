На Челябинскую область надвигается «Зеленая весна». Всероссийский экологический субботник пройдет в нашем регионе, как и большинстве территорий страны, с 21-го апреля по 21-е мая.

В крупнейшей в России природоохранной акции, которую организует Фонд имени Вернадского, примут участие два с половиной миллиона волонтеров России, представителей государственных и частных компаний, жителей, неравнодушных к сохранению природы.

В Челябинской области к акции присоединятся все муниципальные образования, образовательные и общественные организации, промышленные предприятия. В течение месяца добровольцы будут убирать оставшийся после зимы мусор на улицах родных городов и поселков, в парках, лесах и вдоль побережья рек и водоемов.

Акция «Зеленая весна» в 2018-м году пройдет в пятый раз. По словам Владимира Грачева, президента неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, за последние четыре года в субботнике, организованном фондом, приняли участие шесть с половиной миллионов человек.

«Интерес к экологическому волонтерству в России постоянно растет. Об этом можно судить даже по нашей акции, когда миллионы людей вносят вклад в сохранение природы. Только в 2017 году «Зеленая весна» объединила более двух миллионов россиян. Учитывая то, что 2018-й объявлен Годом добровольца (волонтера), мы рассчитываем, что количество участников будет выше, чем в прошлый раз», – отметил Владимир Грачев.

Присоединиться к акции может любая организация, сообщество волонтеров, жители многоэтажки или деревни, решившие привести в порядок территорию детской площадки, вокруг офиса, вдоль дороги, на берегу озера или помочь пожилым людям прибраться дома или на дачном участке. Для этого достаточно пройти простую регистрацию на сайте Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна».

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении лесами Челябинской области, в рамках акции пройдут конкурсы на лучший видеосюжет или текст для песни о субботнике. Их итоги подведут в Москве пятого июня, где во время торжественного мероприятия в честь Дня эколога победителям конкурса и самым активным участникам субботника вручат призы.

Фото главного управления лесами региона