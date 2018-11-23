На Челябинскую область надвигаются снег, метели. Ожидается усиление ветра

По прогнозам синоптиков, завтра, 24 ноября, на территории Челябинской области ожидаются снег, метели, усиление ветра до 20 м/с, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области. Температура воздуха ночью минус 13-18º, днем минус 5-10°, в низинах минус 10-15º.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

В Челябинской области в субботу будет облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег. в горах до умеренного, метели, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью минус 1

Советы автомобилистам о поведении при сильных метелях и снегопадах

Ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема, всегда сообщайте родным и близким, куда вы направляетесь. Имейте с собой основные средства спасения (трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, теплую одежду, аптечку) и полностью заряженные средства связи (телефон, радиостанцию). Автомобиль должен быть полностью заправлен, даже если предстоит поездка куда-то недалеко.

В автомобиле нужно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. Если метель сильная, не покидайте транспортное средство.

Если автомобиль заглох и не заводится, остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Рекомендуется пешеходам:

Помнить о том, что управляемость автомобилем при этих погодных условиях резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и. как результат, наезд на пешеходов.

Усильте внимание при переходе проезжей части дороги. Соблюдайте правила дорожного движения. Помните, что ваша законная территория перехода улицы – пешеходные или подземные переходы.

Рекомендации домовладельцам:

Если вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега. Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.

В любой ситуации старайтесь сохранить спокойствие.

Если вы попали в беду и нуждаетесь в помощи, незамедлительно звоните по телефону «101».