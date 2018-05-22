На ММК завершились традиционные субботники

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) завершился месячник по благоустройству территории.

В субботниках поучаствовали около семи с половиной тысяч человек. Это представители практически всех структурных подразделений ММК, работники подрядных организаций, за которыми закреплены территории предприятия, а также представители управления комбината.

Месячник по благоустройству территории на ММК стартовал традиционно в начале апреля. За месяц было очищено порядка полутора миллионов квадратных метров газонов и 360 тысяч квадратных метров асфальта. Вывезено более пяти тысяч тонн мусора - в основном старая листва, придорожный смёт, а также материал, которым посыпали дороги зимой. Также была нанесена разметка по дорогам, обозначена разметка на пешеходных переходах, помыты дорожные знаки, сообщают в пресс-службе ММК.

Традиционно следующим шагом является высадка цветов, которую осуществляют в третьей декаде мая и первой декаде июня. Ежегодно высаживается около 120 тысяч цветов на трёх тысячах квадратных метров цветников. В этом году, как и в прошлом, рассаду цветов привезут из Волгограда. Даже с учётом доставки это получается выгоднее, нежели покупать у местных производителей. По опыту прошлого года, цветы из города-героя хорошо приживаются, выдерживают перепады температур, характерные для Южного Урала, и радуют глаз до самых заморозков.