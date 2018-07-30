На смену изнуряющей жаре в Челябинскую область пришли дожди, грозы

В понедельник, 30 июля, в Челябинской области ожидаются местами небольшие и умеренные дожди, на юге до сильных, местами очень сильные, грозы, град, местами крупный, утром в отдельных районах туманы. Жара немного спадет, но пока в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 13 градусов, влажность воздуха 93%, ветер северо-восточный 2-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 21-26 градусов, в горных районах прохладнее – до плюс 17 градусов. Ночью – плюс 11-16 градусов.

Ветер восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба. В течение дня давление существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 59 минут, заход - в 21 час 3 минут. Долгота светового дня - 16 часов 4 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Марина с Лазарем.

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву».

В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.

Именины в этот день отмечают Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.