На Таганае показались муравьи и дождевые черви – они почуяли весну

В Челябинской области в муравейниках на территории национального парка «Таганай» проснулись их трудолюбивые обитатели - они выползли наружу, несмотря на то, что большая часть куполов пока скрыта под снегом.

Оживление в таганайских муравейниках можно было видеть еще 28 марта - это самый ранний срок появления насекомых за 15-летнюю историю наблюдений.

Как отмечает научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа, столь ранее появление означает, что муравьи, как и прочие обитатели заповедной территории, почуяли весну.

«Снег сейчас не только активно тает, но и испаряется, тепло проникает вглубь муравейников и достигает самых нижних, подземных, ярусов, где и зимуют насекомые», - пояснила Марина Середа.

Кроме муравьев, в национальном парке замечены дождевые черви. Это значит, что земля уже начала оттаивать. В этом году она промерзла меньше «нормативных» 66-ти сантиметров. По данным многолетних наблюдений, снег на полянах Таганая полностью сойдет не раньше середины апреля. Хотя в 2012-м году это случилось уже десятого апреля. Заморозки на почве оканчиваются к середине мая, но могут фиксироваться и в июне, и даже в июле, как это было в 2010-м году, сообщает пресс-служба «Таганая».

Фото нацпарка «Таганай»