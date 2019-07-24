Дикая орхидея

На Таганае считают редкие цветы
Среда обитания
Сегодня, 11:56

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) началась ежегодная «перепись» прекрасных и весьма капризных растений - орхидей.

Как отмечают в пресс-службе нацпарка, первые результаты свидетельствуют о том, что цветкам на Таганае живется очень хорошо, - по сравнению с прошлым годом их стало больше. Росту популяции орхидей поспособствовал введенный несколько лет назад полный запрет на проезд техники по территории парка. Благодаря запрету цветочные поляны восстанавливаются. Кроме того, возле некоторых учетных площадок не стало сенокосов.

Орхидеи считаются очень привередливым растением, прежде всего, потому, что требуют оптимальной влажности воздуха. Сухой и пыльный воздух эти цветы не переносят. Изменение условий стало причиной исчезновения редчайшего вида – мякотницы однолистной. Небольшой ареал этой орхидеи, находящейся под угрозой исчезновения и занесенной в Красную Книгу Челябинской области, был обнаружен в 2007-м году в пойме ручья, обрамляющего песчаный карьер на северо-восточной оконечности поселка Магнитка. Местные жители превратили карьер в свалку, и мякотница исчезла.

«Ученые из Ильменского заповедника, которые в этом году помогали нам провести учет орхидей, получили возможность увидеть и редкий, занесенный в Красные книги Челябинской области и России как уязвимый вид, пыльцеголовник красный. Этот «обитатель» Еремеевской копи, судя по всему, чувствует себя там неплохо», - рассказала научный сотрудник «Таганая» Марина Середа.

А первой героиней таганайской «переписи» в этом году стала любка двулистная. Волонтеры, навестившие ее, зафиксировали хорошие всходы. Многочисленную молодую поросль дал и дремлик темно-красный, в национальном парке он растет только на отвалах Ахматовской копи. В удовлетворительном состоянии находится и популяция пальчатокоренника Фукса - самой распространенной и типичной для Таганая орхидеи.

В ближайшее время «перепись» пройдет кокушник комарниковый - он уже зацвел и готов к проведению учета. Кампания продлится до августа - в последний месяц лета будет цвести гудайера ползучая.

СПРАВКА

На территории национального парка «Таганай» произрастает 26 представителей семейства орхидных, это 18 процентов видов, зафиксированных на территории России. 80 процентов таганайских орхидей – краснокнижные. В Челябинской области орхидные встречаются в горнолесных районах, в России удивительные редкие цветы можно увидеть в Поволжье и Сибири.

Фото с сайта нацпарка «Таганай»

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