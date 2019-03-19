На тушение розинской свалки выделено 300 тысяч - сегодня депутаты решат, как их потратить

В Челябинской области администрация Коркинского района выделила поселку Роза триста тысяч рублей на тушение многострадальной свалки, которая, даже будучи официально закрытой 1 января этого года, продолжает гореть.

Сегодня, 18 марта, свалка снова сильно дымит - местные жители снова не могут нормально дышать. Впрочем, о том, что такое чистый воздух, розинцы забыли уже давно. Свалка горит и дурно пахнет, отравляя атмосферу и жизнь людей, с 27 декабря прошлого года.

По приглашению общественной организации «Антисмог» в поселок Роза сегодня приехали журналисты челябинского телеканала. Местные жители вышли к 19-й школе, чтобы рассказать о наболевшем. От представителей власти на встрече присутствовал заместитель главы Розинского городского поселения Александр Стукачев. От Коркинского района никто из чиновников не приехал, хотя и приглашали.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель инициативной группы поселка Роза, борющейся за чистый воздух, Геннадий Федосеенков, сегодня в 16 часов состоится заседание совета депутатов Розинского городского поселения – народные избранники будут решать, на какие конкретно меры по ликвидации горения свалки потратить направленные властями Коркинского района триста тысяч.

«Раньше мы куда только ни обращались. У меня на руках около десяти жалоб. Писали в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, министерство экологии, в администрацию Коркинского района… До сегодняшнего дня никаких конкретных мер по тушению свалки предпринято не было – одна сплошная переписка. Четвертого февраля я направил обращение в администрация Коркинского района, 15-го февраля получил ответ: борьба с возгораниями на свалке – полномочия властей Розы», - рассказал Геннадий Федосеенков.

Он напомнил также, что в сентябре ушедшего года розинцы отправляли коллективное обращение президенту России Владимиру Путину.

А воз, как говорится, и ныне там.